Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Một gia đình 7 người, trong đó có 3 trẻ em, đã tử vong thương tâm trong một vụ cháy nhà ở Thái Lan hôm 2/10. Cả gia đình đang ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà thì ngọn lửa bùng phát. Cả gia đình hét lên khi cố gắng chạy xuống cầu thang nhưng bị ngọn lửa dữ dội bao trùm tầng trệt.

