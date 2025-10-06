Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Một gia đình 7 người, trong đó có 3 trẻ em, đã tử vong thương tâm trong một vụ cháy nhà ở Thái Lan hôm 2/10. Cả gia đình đang ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà thì ngọn lửa bùng phát. Cả gia đình hét lên khi cố gắng chạy xuống cầu thang nhưng bị ngọn lửa dữ dội bao trùm tầng trệt.
Video 15 giờ 54 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

