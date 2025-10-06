Top 3 con giáp gặp dữ hóa lành, đào trúng mỏ vào trong 9 ngày tới, làm ăn phát đạt, tài vận xung thiên, Vạn Sự Hưng Thịnh

Tâm linh - Tử vi 06/10/2025 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp dữ hóa lành, đào trúng mỏ vào trong 9 ngày tới, làm ăn phát đạt, tài vận xung thiên, Vạn Sự Hưng Thịnh nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 9 ngày tới, Chính Quan chiếu cố nên tuổi Thìn vô cùng may mắn. Bạn được cấp trên chú ý nhờ tài năng và sự tận tâm của mình. Con giáp này làm công việc gì cũng hết sức nghiêm túc, những người đang chờ tin tức thi cử hoặc bầu cử, xin việc sẽ nhận được tin tốt trong thời gian tới đây.

Top 3 con giáp gặp dữ hóa lành, đào trúng mỏ vào trong 9 ngày tới, làm ăn phát đạt, tài vận xung thiên, Vạn Sự Hưng Thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Gia đình chính là hậu phương vững chắc để bạn tiến bước trong cuộc sống, sóng gió có lớn đến đâu thì họ vẫn cứ ủng hộ bạn. Những người xa quê có thời gian nghỉ ngơi và thăm hỏi gia đình trong hôm nay.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 9 ngày tới, có Thiên Ấn nâng đỡ, công việc của người tuổi Tỵ được chú trọng hơn trong hôm nay và bạn sẽ có nhiều suy tính cần thiết cho các kế hoạch trong tương lai của bản thân. Đây là thời gian để bạn tập trung cho sự nghiệp và theo đuổi chức vụ, địa vị, do đó đừng để những vấn đề ngoài lề làm bạn phân tâm quá nhiều.  

Top 3 con giáp gặp dữ hóa lành, đào trúng mỏ vào trong 9 ngày tới, làm ăn phát đạt, tài vận xung thiên, Vạn Sự Hưng Thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tình duyên trong ngày không có gì phải lo lắng. Những người đã yên bề gia thất luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Bản mệnh tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng đối phương mọi vấn đề trong nhà  với quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng giải quyết được.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 9 ngày tới, công việc của người tuổi Tuất có thể sẽ đón bước ngoặt quan trọng trong ngày Tam Hợp cục che chở. Bạn gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để để tăng thêm lợi thế cho bản thân. 

Top 3 con giáp gặp dữ hóa lành, đào trúng mỏ vào trong 9 ngày tới, làm ăn phát đạt, tài vận xung thiên, Vạn Sự Hưng Thịnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung vận trình của tuổi Tuất vào lúc này khá thuận lợi nhưng đừng vội an phận cho rằng chỉ cần được như hiện tại là đủ. Chớ quên sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời, muốn lâu bền thì bạn vẫn cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kĩ năng, không ngừng học tập định hướng bản thân.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Sắp sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận may bất tận, ai nghèo rồi cũng giàu, ai giàu ngày càng giàu hơn, sự nghiệp lên tầm cao mới

Sắp sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận may bất tận, ai nghèo rồi cũng giàu, ai giàu ngày càng giàu hơn, sự nghiệp lên tầm cao mới

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có vận may bất tận, ai nghèo rồi cũng giàu, ai giàu ngày càng giàu hơn, sự nghiệp lên tầm cao mới khi bước sang tháng 9 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể