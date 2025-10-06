Bà Nguyễn Thị Thanh - Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Hợp (xã Quảng Ngọc) cho biết sự việc trên xảy ra vào chiều 1/10.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 6/10, thông tin từ UBND xã Quảng Ngọc (Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc học sinh 5 tuổi tử vong tại trường mầm non. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 16h10 ngày 1/10, cháu Lê Th.T., sinh năm 2020, trú tại Linh Hưng, xã Quảng Ngọc đang học tại lớp Hoa Hồng 2, Trường mầm non Quảng Hợp thuộc xã Quảng Ngọc (xã Quảng Ngọc được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Quảng Hợp, Quảng Văn, Quảng Phúc và Quảng Ngọc) được cô giáo chủ nhiệm phát hiện người tím tái, ngất lịm nên đã đưa đi cấp cứu tại trạm y tế Quảng Hợp.

Tại đây, bác sỹ kiểm tra phát hiện cháu Tùng trong tình trạng không ý thức, đồng tử giãn, mạch không, huyết áp không. Sau đó chuyên bệnh viện đa khoa Quảng Xương thì phát hiện cháu Tùng đã tử vong.

Trường mầm non nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Công lý, ngay khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra xác minh vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định cháu Lê Th.T. bị ngạt thở do có dị vật mắc ở thực quản (là hình ghép đồ chơi bằng nhựa) nên dẫn đến ngạt thở và tử vong.

Cơ quan chức năng khuyến cáo việc chủ động bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của học sinh tại các trường học, đặc biệt là hệ thống các Trường mầm non công lập và tư thục cần phải được nâng cao.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá và các địa phương thông báo đến các trường học rà soát và kiểm tra đồ chơi, đồ dùng học tập của học sinh tại các lớp học để phát hiện, tiêu huỷ các vật, đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có kích thước nhỏ dễ dẫn đến việc học sinh ngậm, nuốt dẫn đến ngạt thở hoặc gây nguy hại đến tính mạng, sức khoẻ của học sinh.

Đồng thời, tăng cường kỹ năng sơ cứu cho đội ngũ giáo viên các trường mầm non trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ứng phó, xử lý các trường hợp hóc dị vật và những vấn đề khác liên quan tới sức khỏe học sinh.

