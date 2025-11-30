Nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở phường Trung Mỹ Tây (TP. Hồ Chí Minh) làm một nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị ba bạn học cùng trường đè nằm bẹp xuống đất, dùng tay, chân đánh dã man.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 28/11 tại cổng trường học nằm trong khu công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM (quận 12 cũ).

Clip miêu tả hai nữ sinh sau khi đi học về ở cổng sau thì bị ba bạn nữ học cùng trường chặn lại, túm tóc, đè xuống đất, dùng tay, chân đánh, đạp vào vùng đầu, bụng. Hai bạn nữ bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Đoạn clip được một học sinh học cùng trường dùng điện thoại ghi lại và clip này sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Trong lúc hai bạn nữ bị đánh, nhiều học sinh trong trường tan học về chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn.

Nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở phường Trung Mỹ Tây - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết vào khoảng 11h ngày 28/11, tổ tuần tra của Công an phường Trung Mỹ Tây đang đi tuần thì nhận được thông tin có vụ nhóm học sinh đánh bạn học.

Tổ công tác đến hiện trường, ghi nhận học sinh hệ giáo dục thường xuyên học trong Trường cao đẳng Hoa Sen đánh nhau và mời làm việc 3 học sinh, đồng thời thông báo cho gia đình và đại diện nhà trường, gồm: L.H.B.N. (15 tuổi), P.Y.V. (16 tuổi), T.H.T.B. (16 tuổi) và thầy H.T.Đ. (26 tuổi, giáo viên chủ nhiệm).

Qua làm việc, P.Y.V. thừa nhận có mâu thuẫn với N.T.N. (16 tuổi), là bạn học cùng lớp nên rủ B. và B.N. đánh nhau với T.N.. Kết quả, T.N. bị chấn thương và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây.

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Công an phường đang tiếp tục xác minh, mời những người khác liên quan lên làm việc, xử lý. Hiện tại tâm lý, tinh thần hai nữ sinh bị bạn đánh vẫn còn hoảng loạn, không dám gặp ai.

