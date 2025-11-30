Bàng hoàng nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở trước cổng trường

Đời sống 30/11/2025 11:31

Nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở phường Trung Mỹ Tây (TP. Hồ Chí Minh) làm một nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 30/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị ba bạn học cùng trường đè nằm bẹp xuống đất, dùng tay, chân đánh dã man. 

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 28/11 tại cổng trường học nằm trong khu công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM (quận 12 cũ).

Clip miêu tả hai nữ sinh sau khi đi học về ở cổng sau thì bị ba bạn nữ học cùng trường chặn lại, túm tóc, đè xuống đất, dùng tay, chân đánh, đạp vào vùng đầu, bụng. Hai bạn nữ bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Đoạn clip được một học sinh học cùng trường dùng điện thoại ghi lại và clip này sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Trong lúc hai bạn nữ bị đánh, nhiều học sinh trong trường tan học về chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn.

Bàng hoàng nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở trước cổng trường - Ảnh 1
Nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở phường Trung Mỹ Tây - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết vào khoảng 11h ngày 28/11, tổ tuần tra của Công an phường Trung Mỹ Tây đang đi tuần thì nhận được thông tin có vụ nhóm học sinh đánh bạn học.

Tổ công tác đến hiện trường, ghi nhận học sinh hệ giáo dục thường xuyên học trong Trường cao đẳng Hoa Sen đánh nhau và mời làm việc 3 học sinh, đồng thời thông báo cho gia đình và đại diện nhà trường, gồm: L.H.B.N. (15 tuổi), P.Y.V. (16 tuổi), T.H.T.B. (16 tuổi) và thầy H.T.Đ. (26 tuổi, giáo viên chủ nhiệm).

Qua làm việc, P.Y.V. thừa nhận có mâu thuẫn với N.T.N. (16 tuổi), là bạn học cùng lớp nên rủ B. và B.N. đánh nhau với T.N.. Kết quả, T.N. bị chấn thương và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây.

Bàng hoàng nhóm nữ sinh vây đánh bạn học ở trước cổng trường - Ảnh 2
Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Công an phường đang tiếp tục xác minh, mời những người khác liên quan lên làm việc, xử lý. Hiện tại tâm lý, tinh thần hai nữ sinh bị bạn đánh vẫn còn hoảng loạn, không dám gặp ai.

NÓNG: Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

NÓNG: Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường tin moi đánh bạn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

NÓNG: Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

NÓNG: Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh báo: Hà Nội ô nhiễm không khí top 5 thế giới, nhiều khu vực ở mức 'rất xấu'

Cảnh báo: Hà Nội ô nhiễm không khí top 5 thế giới, nhiều khu vực ở mức 'rất xấu'

Thông tin MỚI về vụ nữ DJ và đồng phạm mua bán 108kg ma túy pha trộn 'nước vui'

Thông tin MỚI về vụ nữ DJ và đồng phạm mua bán 108kg ma túy pha trộn 'nước vui'

Giá vàng hôm nay, ngày 30/11/2025: Tiếp đà tăng mạnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đắt nhất thị trường

Giá vàng hôm nay, ngày 30/11/2025: Tiếp đà tăng mạnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đắt nhất thị trường

Căn biệt thự ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Căn biệt thự ở Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Danh tính nữ quản lý nhà hàng nhặt thẻ tín dụng của khách để mua iPhone

Danh tính nữ quản lý nhà hàng nhặt thẻ tín dụng của khách để mua iPhone

Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim

Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim