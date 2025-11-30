Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 30/11/2025 10:35

Lên sóng ngày 22/11, bộ phim 'Kiêu khởi thanh nhưỡng' của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc không nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

Trên nền tảng Tencent Video, phim có độ hot đạt 26.000 điểm và 25 triệu lượt xem, chiếm 12% thị phần phim chiếu mạng, chưa bằng một nửa số lượt xem của tác phẩm lên sóng cùng thời điểm là "Đường triều quỷ sự lục 3: Trường An".

Tuy có dàn diễn viên đẹp, các cảnh hành động chân thực nhưng kịch bản phim nhàm chán, tình tiết triển khai chậm. Màu phim tối, ngả xanh, góc quay tù, không khai thác hết vẻ đẹp của các diễn viên. "Kiêu khởi thanh nhưỡng" bị đánh giá lỗi thời, giống với phim ngắn chiếu mạng kinh phí thấp.

Dù có cố gắng trong việc thay đổi hình tượng, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thể chinh phục khán giả bởi diễn xuất nhạt nhòa. Nam chính Trần Tinh Húc cũng không có phân cảnh nào gây sốt để tạo chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư - Ảnh 1

Từ năm 2023 đến nay, các bộ phim do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính không có bộ nào phát sóng thực sự hiệu quả dù đa dạng các đề tài, thể loại. Năm 2023, phim "Công tố tinh anh" với đề tài pháp luật lên sóng có lượt xem trung bình 23.61 triệu dù chiếu trên 2 nền tảng lớn là Tencent Video và iQIYI.

Cùng năm đó, "An Lạc truyện" thuộc đề tài cổ trang thần tượng cũng không có thành tích khá hơn khi chỉ đạt 20 triệu lượt xem.

Năm 2025, bộ phim "Lợi kiếm hoa hồng" với nội dung xoay quanh nạn buôn người, hình sự, phá án không nhận được sự yêu thích của khán giả. Phim kết thúc với lượt xem trung bình 27 triệu lượt.

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư - Ảnh 2

Từng được chú ý bởi vẻ đẹp độc lạ, Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy sự nghiệp ngày càng lao dốc khi lượng fan giảm sút, các dự án phim kém chất lượng. Trong khi đó, các diễn viên cùng lứa như Dương Tử, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư... đều có tác phẩm hot.

Dương Tử được chú ý với "Trường tương tư", "Quốc sắc phương hoa". Bạch Lộc có "Bạch nguyệt phạn tinh", "Lâm giang tiên". Thậm chí Triệu Lộ Tư nghỉ đóng phim suốt 1 năm vì sức khỏe và lùm xùm với công ty quản lý cũng có giá trị truyền thông và thương mại cao hơn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, Trần Tinh Húc đã nhiệt tình chia sẻ những câu chuyện hậu trường của bộ phim "Kiêu khởi thanh nhưỡng" mà anh đóng chính cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

