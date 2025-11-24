Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

Ngày đầu tiên ra mắt với Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo nên một cơn sốt khắp các nền tảng, chứng minh sức hút khó ai bì kịp. Từ Maoyan đến Douyin, Weibo hay Tencent Video, mức độ quan tâm và nhiệt độ của nhân vật cô thể hiện đều đạt vị trí dẫn đầu, liên tục phá các kỷ lục trước đó.

Thời gian qua, đã có nhiều dự án cấp S nếm mùi thất bại dù được đầu tư lớn từ chi phí sản xuất đến quảng bá, nhiều diễn viên ngôi sao tham gia. Thế nên nhiều người không trông đợi gì nhiều vào Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng (Cú Rời Đất Xanh) của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc. Nhưng đâu có ngờ ngay sau khi tung ra 4 tập đầu tiên, phim đã liên tục bùng nổ khi nhiệt độ tăng lên không ngừng, chứng tỏ khán giả ngày càng theo dõi nhiều, các bài đăng về phim phủ sóng mạng xã hội. Thậm chí phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba còn cập nhật không kịp vì các mốc nhiệt độ liên tục phá kỷ lục. Số lượng quảng cáo cũng rất nhiều, chứng tỏ Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng chính là bom tấn cuối năm của phim Hoa ngữ.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng nhanh chóng chiếm giữ Top 1 nhiệt độ Maoyan. Trên các nền tảng mạng xã hội lớn, phim và nhân vật chính cũng lập tức đạt vị trí dẫn đầu: Bộ phim và nhân vật đều đứng Top 1 độ hot trên cả Douyin lẫn Weibo. Đặc biệt, trong hệ thống nền tảng phát sóng độc quyền Tencent Video, tác phẩm gần như đạt thành tích "All Kill" khi leo lên Top 1 hot search nội bộ và Top 1 bảng xếp hạng phim truyền hình. Bộ phim còn lọt Top 4 tuần lôi kéo người dùng mới của Tencent trong năm 2025.

Về mặt nhiệt độ, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng đã đạt con số kỷ lục 25847 trong hệ thống Tencent, đưa phim vào Top 4 bảng xếp hạng năm và Top 2 khung giờ 18h, đồng thời nhiều lần phá kỷ lục bảng nhiệt độ của phim hiện đại trong năm nay. Sức nóng của phim còn được khẳng định qua chỉ số Douyin đạt mức ấn tượng 3,99 triệu. Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của mình với màn ra mắt thành công vang dội, chứng minh khả năng bảo chứng rating và kéo nhiệt độ không thể xem thường của cô. Sức hút "gây nghiện" của Nhiếp Cửu La đến từ phản ứng hóa học cực đỉnh của Nhiệt Ba khi cô đóng kiểu nhân vật "ngoài lạnh - trong nóng". Khán giả liên tục bị "lừa tình" bởi màn biến hóa chớp nhoáng: một giây trước còn là cô gái ngầu hết nấc, lạnh lùng bí ẩn, tài năng võ thuật và khả năng ứng biến với tình huống nguy hiểm vượt trội, giây sau đã mắt sáng rỡ vì đồ ăn, biểu cảm cute không chịu nổi. Phim càng hot hơn nhờ cộng đồng mạng, khi các câu thoại sắc sảo của Nhiếp Cửu La được fan ghép vào tình huống công sở, biến cô thành “nữ thần truyền cảm hứng cho dân văn phòng”. Trong khi đó, hình ảnh hậu trường Địch Lệ Nhiệt Ba cười ngây ngô, ôm kịch bản trái ngược hoàn toàn với khí chất nữ vương vẫn khiến fan mê mẩn.

