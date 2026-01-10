Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Tâm sự gia đình 10/01/2026 22:45

Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà. Sau đó anh xô tôi ra khỏi cửa nhà, thẳng thừng đuổi tôi đi.

Tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Ban đầu, tôi và chồng đã thống nhất đợi tới lúc chúng tôi có nhà cửa ổn định thì sẽ sinh con. Nhưng gần đây, chồng tôi bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều khi tôi còn thấy anh nhìn điện thoại mà cười thích thú. Nhưng khi thấy tôi thì anh vội vàng giấu điện thoại đi.

Tôi lén xem điện thoại của chồng thì biết được anh đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ trên mạng. Hóa ra anh lên ứng dụng hẹn hò, tìm bạn tình khi bản thân đã có gia đình! Giữa hai người họ không chỉ dừng ở trò chuyện qua mạng mà còn hẹn nhau vào khách sạn.

Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm. Không thể kiềm nén được, ngay tối đó tôi đã chất vấn anh vì sao lại làm thế. Chồng tôi không hề tỏ ra hối hận, anh còn quát mắng tôi ghen tuông vô lý.

Chúng tôi xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí là đụng tay đụng chân. Chồng hất tay tôi té xuống sàn, tôi không kiềm chế được nên vung tay tát anh. Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà. Sau đó anh xô tôi ra khỏi cửa nhà, thẳng thừng đuổi tôi đi.

Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rõ ràng tôi và chồng cùng ở chung nhà thuê, tiền tôi cũng phải trả, vậy mà anh ta lại hành động như thế. Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn. Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.

Anh hàng xóm này tên Tuấn, ở cạnh bên phòng của vợ chồng tôi. Anh ấy nói che ô cho tôi rồi nói sang phòng anh ấy ngồi một lúc vì trời mưa đang to. Lúc đó tâm trạng tôi rối bời, cũng chẳng biết đi đâu khi trời đang đổ mưa nên đồng ý. Khi vào phòng của anh hàng xóm, Tuấn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống, còn đưa cho tôi bộ quần áo sạch của anh để thay. Nhưng tôi thấy rất ngại nên vội từ chối.

Tuấn kể rằng đã nghe được tôi và chồng cãi nhau, anh khẽ ôm lấy vai tôi nói một câu khiến tôi chết sững:

“Thấy em khổ anh thật sự rất đau lòng. Từ ngày về đây ở anh đã luôn có tình cảm với em nhưng không dám nói ra, anh sợ làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của em. Nhưng đến hôm nay, khi thấy em không hề hạnh phúc, anh không muốn im lặng nữa. Em bỏ chồng đi, anh trân trọng yêu thương em hơn anh ta, em xứng đáng được như thế”.

Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời bọc bạch của anh hàng xóm. Tôi biết Tuấn là người đàn ông tốt, thậm chí còn dịu dàng, thấu hiểu hơn chồng tôi. Tôi đã quen biết anh 3 năm nay, thường xuyên trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi thật sự rung động khi nghe lời tỏ tình của Tuấn. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ chồng để theo người đàn ông khác. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc chồng bồ bịch bên ngoài còn đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm như thế. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà của Tuấn, anh nhường tôi giường nằm, còn mình thì ngủ dưới đất.

Sáng sớm hôm sau, chồng tôi gọi điện liên tục hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không trả lời, chồng tôi năn nỉ tôi về nhà, anh hối hận lắm. Tôi lén ra khỏi nhà của Tuấn rồi trở về. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt với cô gái kia. Nhưng tôi đã mất niềm tin ở chồng, tôi chỉ muốn chấm dứt với anh ta. Tôi có nên ly hôn với chồng để đến với Tuấn không?

Nhân tình qua đời để lại đứa con đỏ hỏn, tôi quỳ sụp xuống khi thấy hành động của vợ với đứa trẻ tội nghiệp

Nhân tình qua đời để lại đứa con đỏ hỏn, tôi quỳ sụp xuống khi thấy hành động của vợ với đứa trẻ tội nghiệp

Đến ngày nhân tình sinh con, cô ấy bị băng huyết nên qua đời. Tôi đứng trong bệnh viện ôm đứa con mới sinh đã mất mẹ. Tôi hoang mang rối bời, chỉ biết gọi cho vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Bắt gặp osin ăn mặc 'mát mẻ' rời nhà lúc 12 giờ đêm, tôi đi theo để rồi ngã ngửa khi thấy danh tính người đàn ông đợi cô ta ở đầu ngõ

Bắt gặp osin ăn mặc 'mát mẻ' rời nhà lúc 12 giờ đêm, tôi đi theo để rồi ngã ngửa khi thấy danh tính người đàn ông đợi cô ta ở đầu ngõ

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
3 đêm liền mất ngủ vì tiếng động 'mờ ám' nhà chị hàng xóm, tôi chết sững khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra lúc rạng sáng

3 đêm liền mất ngủ vì tiếng động 'mờ ám' nhà chị hàng xóm, tôi chết sững khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra lúc rạng sáng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa một thứ khiến tôi sởn gai óc

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa một thứ khiến tôi sởn gai óc

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Video call nhầm cho bố chồng lúc nửa đêm, tôi điếng người thấy 'thứ' đang nhúc nhích sau lưng ông

Video call nhầm cho bố chồng lúc nửa đêm, tôi điếng người thấy 'thứ' đang nhúc nhích sau lưng ông

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Ngã quỵ khi thấy chồng ngoại tình với người giúp việc u60, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghe anh thú nhận lý do đằng sau

Ngã quỵ khi thấy chồng ngoại tình với người giúp việc u60, tôi còn đau đớn gấp bội khi nghe anh thú nhận lý do đằng sau

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Luôn nghĩ vợ ở nhà 'ngồi mát ăn bát vàng', tôi chết lặng khi về sớm một hôm và thấy tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

'Bắt sống' chồng ngoại tình, tôi lặng lẽ ra về trong nước mắt khi biết danh tính thật sự của 'tiểu tam'

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Nhìn mớ da bụng 'bùng nhùng' của vợ rồi buông lời chê bai, tôi ngã quỵ khi đọc bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình