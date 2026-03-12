Sau đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi nghe anh thầm thì lý do thực sự khiến anh tìm đến mình

Tâm sự gia đình 12/03/2026 22:17

Ngày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp.

Tôi ly hôn chồng được hai năm. Dù khi đối mặt nhau giữa tòa, chúng tôi vẫn còn tình cảm. Nhưng tôi không còn cách nào sống chung với mẹ chồng. Chồng tôi đứng giữa, anh khó xử và mệt mỏi vô cùng. Tôi cũng chán chường, không còn đủ sức để tiếp tục cuộc hôn nhân cùng anh.

Ngày ra tòa, chồng tôi có nói một câu khiến tôi miệng thì phải cười nhưng mắt thì rưng rưng nước. Anh nói sau ly hôn, tôi nhất định phải tìm hạnh phúc mới cho mình, nhất định phải hạnh phúc hơn khi sống với anh.

Sau ly hôn, tôi dọn ra riêng, bắt đầu cuộc sống khá chênh vênh. Tôi ở một căn nhà nhỏ, điều kiện không được tốt lắm, đặc biệt là đường điện trong nhà thường trục trặc. Nhiều lần tôi nhờ thợ sửa nhưng vẫn không khá lên được, tôi thấy rất khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận.

Ngày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp.

Sau đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi nghe anh thầm thì lý do thực sự khiến anh tìm đến mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy năm ly hôn chồng cũ thường xuyên sang nhà tôi. Lần này cũng vậy, con gái tôi vừa nhìn thấy bố thì mặt đã vui mừng. Con bé nói nhiều hơn hẳn, kể chuyện đi học cho bố nghe, còn đòi bố chở đi mua đồ, đi chơi khắp nơi. Cũng cả tháng rồi chồng cũ chưa qua nhà tôi nên giờ thấy con thì vui lắm, hai bố con cứ quấn quýt lấy nhau. Đến khi anh dỗ con ngủ rồi mới sửa đèn cho nhà tôi.

Lúc chồng cũ sửa xong thì cũng đã khuya nhưng anh vẫn nấn ná chưa muốn về. Thấy trễ rồi nên tôi nhắc khéo anh về nhà. Bất ngờ chồng cũ ôm chầm lấy tôi rồi hỏi liệu chúng tôi có còn cơ hội không? Anh nói muốn sống cùng tôi và con. Anh còn nói không để tôi phải làm dâu nữa, anh chấp nhận ở riêng. Tôi lặng người không nói nên lời.

Đêm hôm đó, sau hai năm xa cách, chúng tôi lên giường cùng nhau. Hôm sau, trước khi rời đi, chồng cũ nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ về câu hỏi của anh tối qua. Tôi khó nghĩ quá. Tôi đương nhiên còn tình cảm với chồng, cũng muốn cho con gia đình đủ cha đủ mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi rất ghê gớm, nếu biết tôi và chồng biết chúng tôi quay lại thì liệu bà có dễ dàng chấp nhận hay không? Ngày đó vì chồng cũ không thể bảo vệ tôi nên chúng tôi mới ly hôn. Liệu rằng nếu giờ tôi quay lại thì có còn ngã đau nữa không?

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Tôi hoảng hốt tới mức ngã lăn xuống giường. Đó là cô hàng xóm độc thân ở cùng xóm với vợ chồng tôi. Hóa ra người tối qua dìu tôi vào nhà, ở cùng tôi cả đêm không phải là vợ tôi, mà là cô ta!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến sau ngày 13/3/2026

3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến sau ngày 13/3/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Thấy bố chồng bỗng dưng yêu đời mua hoa về cắm, tôi lén đẩy cửa nhìn vào rồi "ngã quỵ" khi thấy người đang ngồi đợi ông

Thấy bố chồng bỗng dưng yêu đời mua hoa về cắm, tôi lén đẩy cửa nhìn vào rồi "ngã quỵ" khi thấy người đang ngồi đợi ông

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sau đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi nghe anh thầm thì lý do thực sự khiến anh tìm đến mình

Sau đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi nghe anh thầm thì lý do thực sự khiến anh tìm đến mình

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Bắt quả tang anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "rụng rời" tay chân

Bắt quả tang anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "rụng rời" tay chân

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từng đuổi chị dâu ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng để chiếm đất, 6 năm sau em chồng phải quỳ lạy van xin tôi nhận lại tài sản

Từng đuổi chị dâu ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng để chiếm đất, 6 năm sau em chồng phải quỳ lạy van xin tôi nhận lại tài sản

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Bí ẩn "người đàn bà không mặt" sau lưng chồng bạn thân: Tôi lén nhìn thấy rồi run rẩy vì một âm mưu đen tối

Bí ẩn "người đàn bà không mặt" sau lưng chồng bạn thân: Tôi lén nhìn thấy rồi run rẩy vì một âm mưu đen tối

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Ngày ra tòa, tôi dắt tay người đàn ông này bước vào khiến nhà chồng "mặt không còn giọt máu", chồng vội vã xé đơn xin tái hợp

Ngày ra tòa, tôi dắt tay người đàn ông này bước vào khiến nhà chồng "mặt không còn giọt máu", chồng vội vã xé đơn xin tái hợp

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Từng đuổi chị dâu ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng để chiếm đất, 6 năm sau em chồng phải quỳ lạy van xin tôi nhận lại tài sản

Từng đuổi chị dâu ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng để chiếm đất, 6 năm sau em chồng phải quỳ lạy van xin tôi nhận lại tài sản

Bí ẩn "người đàn bà không mặt" sau lưng chồng bạn thân: Tôi lén nhìn thấy rồi run rẩy vì một âm mưu đen tối

Bí ẩn "người đàn bà không mặt" sau lưng chồng bạn thân: Tôi lén nhìn thấy rồi run rẩy vì một âm mưu đen tối

Bố tôi dùng hơi thở cuối cùng để đòi gặp người đàn bà lạ, mặc cho mẹ tôi đang khóc cạn nước mắt

Bố tôi dùng hơi thở cuối cùng để đòi gặp người đàn bà lạ, mặc cho mẹ tôi đang khóc cạn nước mắt

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang