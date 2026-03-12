Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu

Đời sống 12/03/2026 09:54

Mời bạn trai về căn hộ ăn uống, chị P.N.A.T (ở phường Tân Mỹ) bị lấy trộm chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá 274 triệu đồng. Lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, đối tượng đã nhanh tay cuỗm món đồ giá trị rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 11/3, Công an phường Tân Mỹ (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý Hoàng Lê Gia Huy (29 tuổi, ở phường Minh Phụng, TP.HCM) về hành vi trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 270 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 ngày 9/3, chị P.N.A.T (ở phường Tân Mỹ) cùng Hoàng Lê Gia Huy, người bạn quen biết đi công việc rồi trở về căn hộ của chị.

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu - Ảnh 1
Đối tượng Hoàng Lê Gia Huy (29 tuổi, ở phường Minh Phụng, TP.HCM). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Khi về đến nhà, chị T. vào phòng thay đồ, tháo chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex và 3 chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay, đặt vào hộp bỏ trong ngăn kéo tủ quần áo.

Sau đó, cả 2 đi ăn uống, sinh hoạt trong căn hộ. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Huy rời khỏi căn hộ.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, đến khoảng 7h15 ngày 10/3, khi vào phòng thay đồ để lấy đồng hồ và nhẫn đeo đi làm, chị T. phát hiện chiếc đồng hồ Rolex đã bị mất, trong khi 3 chiếc nhẫn kim cương vẫn còn trong hộp.

Theo thông tin ban đầu, chiếc đồng hồ bị mất có màu bạc, mặt hồng, được chị T. mua vào tháng 6/2025 với giá hơn 274 triệu đồng.

Đưa bạn trai về nhà, cô gái bị trộm đồng hồ Rolex hơn 270 triệu - Ảnh 2
Hoàng Lê Gia Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống. 

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Công an phường Tân Mỹ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng nghi vấn. Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng mời Hoàng Lê Gia Huy - người bạn nam đã đến căn hộ của chị T. trước đó về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã lấy trộm chiếc đồng hồ Rolex của chị T. khi đến căn hộ chơi vào ngày 9/3.

Hiện Công an phường Tân Mỹ lập hồ sơ, xử lý vụ việc.

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