Theo thông tin từ báo Chính phủ, lực lượng công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng đăng tin trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) với nội dung hấp dẫn như "việc nhẹ lương cao", "cho thuê tài khoản ngân hàng", "nhận tiền hộ"… Sau khi nạn nhân mở tài khoản, chúng yêu cầu cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại… để sử dụng vào việc nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền. Nhiều học sinh, sinh viên vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi đã vô tình tiếp tay cho tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, trước tình hình trên, lực lượng Công an khuyến cáo:

1. Đối với học sinh, sinh viên

- Không mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn, bán lại.

- Không cung cấp: thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại đăng ký ngân hàng cho bất kỳ ai.

- Không tham gia các nhóm tuyển dụng việc làm online liên quan đến “cho thuê tài khoản”.

- Khi phát hiện: đối tượng thu mua tài khoản; lôi kéo mở tài khoản; nghi vấn lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

2. Đối với các cơ sở giáo dục và gia đình

- Các gia đình, nhà trường cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho con em, học sinh, sinh viên, thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng bằng hình thức yêu cầu các con, em học sinh, sinh viên không mở tài khoản ngân hàng cho mượn, cho thuê, mua bán, trao đổi để tiếp tay cho đối tượng phạm tội.

- Đề nghị các cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi nội dung cảnh báo này qua: website nhà trường, fanpage, bảng tin sinh viên, sinh hoạt lớp.

- Phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng.

