Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Đời sống 11/03/2026 16:50

Lực lượng công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Theo thông tin từ báo Chính phủ, lực lượng công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. 

Các đối tượng đăng tin trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) với nội dung hấp dẫn như "việc nhẹ lương cao", "cho thuê tài khoản ngân hàng", "nhận tiền hộ"… Sau khi nạn nhân mở tài khoản, chúng yêu cầu cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại… để sử dụng vào việc nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền. Nhiều học sinh, sinh viên vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi đã vô tình tiếp tay cho tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, trước tình hình trên, lực lượng Công an khuyến cáo:

1. Đối với học sinh, sinh viên

- Không mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn, bán lại.

- Không cung cấp: thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại đăng ký ngân hàng cho bất kỳ ai.

- Không tham gia các nhóm tuyển dụng việc làm online liên quan đến “cho thuê tài khoản”.

- Khi phát hiện: đối tượng thu mua tài khoản; lôi kéo mở tài khoản; nghi vấn lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

2. Đối với các cơ sở giáo dục và gia đình

- Các gia đình, nhà trường cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho con em, học sinh, sinh viên, thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng bằng hình thức yêu cầu các con, em học sinh, sinh viên không mở tài khoản ngân hàng cho mượn, cho thuê, mua bán, trao đổi để tiếp tay cho đối tượng phạm tội.

- Đề nghị các cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi nội dung cảnh báo này qua: website nhà trường, fanpage, bảng tin sinh viên, sinh hoạt lớp.

- Phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng.

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Sáng 11/3, toàn bộ nhân viên tại quán sườn muối ớt 135 (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa hết xôn xao về sự việc nhiều đồng nghiệp trúng xổ số xảy ra vào chiều hôm trước.

Xem thêm
Từ khóa:   mở tài khoản ngân hàng lừa đảo tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Sức khỏe 1 giờ 24 phút trước
Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Video 1 giờ 36 phút trước
Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Sức khỏe 2 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Video 2 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm

Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

NÓNG: Từ 0h ngày 11/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít

NÓNG: Từ 0h ngày 11/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít