Lý do Dương Mịch vắng mặt dù nhiều diễn viên 'Sinh vạn vật' được vinh danh

Tại sự kiện, hai nghệ sĩ Tôn Lệ và Tiêu Chiến nhận những hạng mục quan trọng, trở thành tâm điểm chú ý của buổi lễ. Sau khi danh sách giải thưởng được công bố, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra một chi tiết đáng chú ý liên quan đến đoàn phim "Sinh vạn vật". Nhiều thành viên của ê-kíp, từ diễn viên đến bộ phận sản xuất, được vinh danh tại sự kiện.

Lễ trao giải truyền hình do Shanghai Media Group (SMG) tổ chức vừa diễn ra tại Thượng Hải, quy tụ nhiều đoàn phim truyền hình nổi bật của Trung Quốc trong năm qua như "Sinh vạn vật", "Mãn hảo nhân sinh" và "Trầm mặc đích vinh diệu".

Trong đó, các diễn viên như Hình Phi, Lam Doanh Oánh và nghệ sĩ gạo cội Trì Bồng đều nhận giải thưởng nhờ vai diễn trong phim. Bên cạnh đó, nam chính Âu Hào, nam diễn viên Lâm Vĩnh Kiện cùng biên kịch và nhà sản xuất của bộ phim cũng được vinh danh.

Tuy nhiên, nữ chính của bộ phim là Dương Mịch lại không xuất hiện trong danh sách nhận giải, điều khiến nhiều khán giả bàn luận. Theo thông tin từ phía nghệ sĩ, cô không tham dự sự kiện do trùng lịch trình công việc.

Điều này khiến một số ý kiến cho rằng việc vắng mặt của Dương Mịch có thể là do cô biết mình sẽ không đạt giải chứ không phải vì lịch trình riêng.

Bởi nữ diễn viên Tần Hải Lộ - người cũng không có mặt tại buổi lễ vẫn nhận được giải thưởng.

Trong thời gian bộ phim phát sóng, diễn xuất của Dương Mịch từng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng biểu cảm và cách thể hiện nhân vật của cô trong phim chưa thực sự thuyết phục. Tuy vậy, cũng có ý kiến nhận định việc đánh giá diễn xuất còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kịch bản, cách xây dựng nhân vật và cảm nhận cá nhân của người xem.

Một số trang tin giải trí Trung Quốc cho rằng kết quả tại lễ trao giải lần này có thể được xem như tín hiệu tham khảo trước các giải thưởng truyền hình quan trọng trong năm, trong đó có Giải Bạch Ngọc Lan.

Hiện tại, cơ hội của các diễn viên trong mùa giải thưởng truyền hình năm nay vẫn chưa được xác định rõ ràng khi danh sách đề cử của các giải thưởng lớn như Bạch Ngọc Lan, Kim Ưng hay Phi Thiên vẫn chưa được công bố. Vì vậy, giới quan sát cho rằng cần chờ thêm các thông tin chính thức trước khi đánh giá cơ hội của từng nghệ sĩ.