Dương Mịch rạng rỡ ở trời Tây, đón nhận nhiều kịch bản phim mới

Việc được thương hiệu cho phép "mặc trước mùa" tới hai tháng được xem là đặc quyền hiếm có. Hình ảnh Dương Mịch trò chuyện thân mật với nhà vô địch Olympic Cốc Ái Lăng ngay tại show diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Dương Mịch đã trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Milan Thu Đông 2026 với tư cách đại sứ toàn cầu của Prada. Nữ diễn viên ngồi ở hàng ghế đầu show diễn cùng nhiều nhân vật quyền lực của thương hiệu. Bộ trang phục trắng mà cô diện đặc biệt gây chú ý khi thuộc bộ sưu tập Hè 2026 của Prada, dự kiến đến tháng 4 mới chính thức ra mắt.

Lần xuất hiện này không đơn thuần là một chuyến tham dự sự kiện thời trang. Với vai trò đại sứ toàn cầu, Dương Mịch được Prada dành cho sự tiếp đón ở mức cao nhất. Hình ảnh xuất phát của cô được đăng tải đồng loạt trên các nền tảng quốc tế của thương hiệu. Trong show diễn, cô ngồi cùng hàng với CEO và gia đình giám đốc sáng tạo.

Tại nhiều tuyến phố ở Milan, những bảng quảng cáo lớn mang hình ảnh nữ diễn viên cũng được trưng bày như một phần của chiến dịch quảng bá. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, việc Prada trao quyền "global first wear" cho Dương Mịch là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng thương mại mạnh mẽ của cô tại thị trường tiêu dùng cao cấp Trung Quốc.

Không chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực thời trang, Dương Mịch còn liên tiếp nhận tin vui trong sự nghiệp diễn xuất. Ngay ngày đầu năm mới, cô cùng nữ diễn viên Tôn Lệ bước lên sân khấu lễ trao giải của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) để nhận danh hiệu Nữ diễn viên của năm. Vai diễn mang về giải thưởng cho cô là nhân vật Ninh Tú Tú trong bộ phim truyền hình Sinh Vạn Vật phát sóng trên kênh CCTV-8.

Để hóa thân thành người phụ nữ nông thôn, Dương Mịch đã dành bốn tháng sống tại vùng quê Sơn Đông, để mặt mộc, tăng cân và trực tiếp tham gia công việc đồng áng. Vai diễn yêu cầu cô đi chân trần xuống ruộng cấy lúa, khiến đôi tay xuất hiện nhiều vết chai. Bộ phim đạt mức rating cao nhất 4,35%, lập kỷ lục của CCTV trong ba năm gần đây.

Sau thành công trên truyền hình, Dương Mịch tiếp tục ghi dấu ấn ở điện ảnh với bộ phim Kinh Trập Vô Thanh do đạo diễn Trương Nghệ Mưu thực hiện. Tác phẩm ra mắt trong dịp Tết và nhanh chóng đạt doanh thu 8,68 tỷ nhân dân tệ, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất mùa phim đầu năm. Trong phim, nữ diễn viên vào vai một điệp viên hai mặt.

Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên cắt tóc ngắn, giảm cân đáng kể và tham gia khóa huấn luyện đặc biệt nhằm hiểu rõ môi trường hoạt động của lực lượng an ninh quốc gia. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của Dương Mịch từ hình tượng ngôi sao truyền hình sang một diễn viên điện ảnh có chiều sâu.