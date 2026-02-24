Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Sao quốc tế 24/02/2026 17:03

Không khí cạnh tranh của mùa phim Tết 2026 tại Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt nhưng khoảng cách về danh tiếng và doanh thu giữa các phim đã dần lộ rõ: có phim bứt phá ngược dòng, có phim gây thất vọng ngoài dự đoán.

Mới đây, tác phẩm do Trương Nghệ Mưu đạo diễn - “Kinh trập vô thanh” - là cái tên khiến nhiều người bất ngờ vì doanh thu và điểm số không đạt kỳ vọng. Đây là bộ phim gián điệp an ninh quốc gia bối cảnh đương đại đầu tiên của Trương Nghệ Mưu, có sự cố vấn xuyên suốt của cơ quan an ninh và lấy cảm hứng từ các vụ rò rỉ bí mật có thật.

Tác phẩm được dự đoán sẽ là “quân bài chủ lực” của mùa phim Tết nhưng lại sa lầy trong tranh cãi cả về chất lượng lẫn chiến lược quảng bá.

Trong số các phim điện ảnh Trung Quốc chiếu dịp Tết 2026, “Phi trì nhân sinh 3” được chấm 7.4 điểm (doanh thu dẫn đầu mùa Tết với 2,68 tỉ tệ); “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc” đạt 7.5 điểm và tạo cú lội ngược dòng về danh tiếng; “Tinh hà nhập mộng” dù doanh thu thấp nhưng cũng được 6.9 điểm; còn “Kinh trập vô thanh” chỉ đạt 6.2 điểm, xếp cuối bảng.

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu - Ảnh 1

Điểm số ảm đạm kéo theo áp lực doanh thu. Dù suất chiếu luôn chiếm hơn 20% song tỉ lệ doanh thu của “Kinh trập vô thanh” chỉ quanh quẩn ở mức 15%.

Là đạo diễn tiêu biểu của điện ảnh Trung Quốc, tác phẩm Trương Nghệ Mưu vốn luôn thu hút chú ý nhưng màn thể hiện lần này đã không tương xứng với danh xưng “quốc sư” của ông, lẫn sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A.

Trên tài khoản video chính thức của đoàn phim, phần lớn nội dung gần đây đều xoay quanh Dương Mịch: cắt dựng những cảnh áo quần xộc xệch, phóng đại cảnh “mập mờ” giữa cô và Chu Nhất Long.

Các tiêu đề theo nội dung “Dương Mịch là tình nhân, Lưu Thi Thi là chính thất”, “Chu Nhất Long ngoại tình với Dương Mịch” được lan truyền, khiến một bộ phim an ninh nghiêm túc bị kéo xuống thành đề tài “lá cải”.

Không thể phủ nhận, nhân vật nữ gián điệp Bạch Phàm do Dương Mịch thủ vai có yếu tố “mỹ nhân kế” trong kịch bản. Cô thể hiện sự đối lập bằng biểu cảm và cử chỉ tinh tế, được khen là kiểu diễn “cáo săn mồi”. Nhưng “mỹ nhân kế” chỉ là một phần câu chuyện, không đồng nghĩa với việc quảng bá có thể khai thác ngoại hình một cách quá đà.

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu - Ảnh 2

Truyền thông đánh giá, “Kinh trập vô thanh” sở hữu dàn diễn viên thực lực, nhưng năng lực của Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Tống Giai lại bị lu mờ giữa chiến lược quảng bá gây tranh cãi và cách khai thác nhân vật thiếu cân bằng.

So với thời kỳ Trương Nghệ Mưu từng tạo nên những hình tượng nữ kinh điển như Củng Lợi hay Chương Tử Di, nhiều người cho rằng ông đang lặp lại mô-típ cũ: hoặc mỹ lệ đến mức phô trương, hoặc yếu đuối đến tận cùng, thiếu đi sự đa chiều vốn từng làm nên thương hiệu của ông.

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

Mới đây, cư dân mạng "bóc giá" hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Phim Sinh vạn vật và Dương Mịch có nguy cơ mất cơ hội dự giải vì 1 diễn viên ra đầu thú

Phim Sinh vạn vật và Dương Mịch có nguy cơ mất cơ hội dự giải vì 1 diễn viên ra đầu thú

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Triệu Lệ Dĩnh gặp rắc rối vì tin đồn thất thiệt, Dương Mịch trở thành cái tên bị vạ lây

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang

Váy len của Dương Mịch trong 'Kinh Trập Vô Thanh' tạo nên cơn sốt thời trang

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
7 năm hạnh phúc bỗng hóa hư vô sau một câu nói "hớ" của mẹ chồng

7 năm hạnh phúc bỗng hóa hư vô sau một câu nói "hớ" của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
4 bí mật "sống để bụng chết mang theo" của phụ nữ khôn ngoan, điều số 3 là chìa khóa giữ hạnh phúc

4 bí mật "sống để bụng chết mang theo" của phụ nữ khôn ngoan, điều số 3 là chìa khóa giữ hạnh phúc

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Chồng dốc túi mua xe tặng bồ, vợ lặng lẽ tung chiêu khiến cả hai "mất cả chì lẫn chài"

Chồng dốc túi mua xe tặng bồ, vợ lặng lẽ tung chiêu khiến cả hai "mất cả chì lẫn chài"

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Bồ nhí mang thai đòi "phí chia tay", chính thất gửi lại 1 món quà khiến đối phương khiếp vía

Bồ nhí mang thai đòi "phí chia tay", chính thất gửi lại 1 món quà khiến đối phương khiếp vía

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục

'Đường cung kỳ án' kết thúc, Bạch Lộc đóng 1 phim lập 6 kỷ lục

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

'Bóc giá' hộp trang sức vàng chiêu tài nạp phúc của Dương Mịch

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Phim điện ảnh 'Tinh hà nhập mộng' công chiếu, Vương Hạc Đệ cầu xin khán giả cho cơ hội

Phim điện ảnh 'Tinh hà nhập mộng' công chiếu, Vương Hạc Đệ cầu xin khán giả cho cơ hội

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới

Dương Mịch có nhiều cảnh khoe thân trong phim điện ảnh mới