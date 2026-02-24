3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 17:30

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc.

Tuổi Tuất

Tài lộc của người tuổi Tuất hanh thông, vạn sự như ý, được thần Tài chiếu cố, công việc thuận lợi. Bên cạnh đó, Tuất còn có quý nhân bí mật giúp đỡ. Những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, làm giàu. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này thì đôi bên đã hòa hợp với nhau. Trải qua khó khăn, Tuất nhận ra ai là người luôn quan tâm và chăm sóc mình, từ đó quyết định dành cho đối phương một tình cảm tương tự.

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi việc với người tuổi Dần đều diễn ra ổn định. Bản mệnh không cần phải lo lắng về quá nhiều thứ diễn ra xung quanh mình và như vậy là quá đủ để bắt đầu một năm mới thuận lợi. Với kinh nghiệm của mình, bạn hoàn toàn có đủ khả năng để kiểm soát tình hình đồng thời là người cẩn trọng nên thấu tỏ mọi sự việc, tìm cách điều chỉnh kịp thời nếu có việc gì không đi đúng hướng.

Các mối quan hệ của người tuổi Dần khởi sắc. Trong giao tiếp xã hội và tinh thần của Dần như có thỏi nam châm hút người khác. Bản mệnh khiến họ nhớ đến mình và thật khó để cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh Dần. Vận đào hoa mở ra vô vàn cơ hội tốt cho những ai đang độc thân, nhất là ai thầm thương trộm nhớ người nào thì hãy bật đèn xanh. Dần có thể sẽ nên duyên trong thời gian này.

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tính cách của những người tuổi Thân rất tốt. Bản mệnh nhân hậu, luôn có cái nhìn sáng suốt và chính xác. Những phán đoán và lựa chọn Thân đưa ra thường không làm bản thân và những người xung quanh thất vọng. Bản mệnh luôn để ý đến cảm xúc của người khác, không làm ai mất lòng. Vì vậy, Thân sẽ được nhiều người yêu quý và có được sự giúp đỡ của các quý nhân. Sau hôm nay, Thân sẽ thu được rất nhiều. Bản mệnh cũng có thể có được không gian phát triển tích cực trong và ngoài sự nghiệp.

Người tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được cung cấp nguồn lực tốt hơn để phát triển. Bản mệnh khám phá những cơ hội mới và làm cho cuộc sống tốt hơn đáng kể.

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
7 năm hạnh phúc bỗng hóa hư vô sau một câu nói "hớ" của mẹ chồng

7 năm hạnh phúc bỗng hóa hư vô sau một câu nói "hớ" của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
4 bí mật "sống để bụng chết mang theo" của phụ nữ khôn ngoan, điều số 3 là chìa khóa giữ hạnh phúc

4 bí mật "sống để bụng chết mang theo" của phụ nữ khôn ngoan, điều số 3 là chìa khóa giữ hạnh phúc

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Chồng dốc túi mua xe tặng bồ, vợ lặng lẽ tung chiêu khiến cả hai "mất cả chì lẫn chài"

Chồng dốc túi mua xe tặng bồ, vợ lặng lẽ tung chiêu khiến cả hai "mất cả chì lẫn chài"

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Bồ nhí mang thai đòi "phí chia tay", chính thất gửi lại 1 món quà khiến đối phương khiếp vía

Bồ nhí mang thai đòi "phí chia tay", chính thất gửi lại 1 món quà khiến đối phương khiếp vía

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 25/2/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 25/2/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ