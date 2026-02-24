Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 18:15

3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều thay đổi tích cực và thực hiện thành công các kế hoạch dài hạn trong thời gian tới. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho những người làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Bạn sẽ tìm thấy giải pháp cho tất cả các vấn đề còn tồn đọng. Mối quan hệ với đồng nghiệp và người thân sẽ được cải thiện.

Về chuyện tình cảm, con giáp may mắn này có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Đồng thời, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được Thần tài chiếu cố, bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến êm xuôi, dễ dàng đến bất ngờ, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân dang tay chào đón và giúp đỡ. Sự nghiệp phát triển rực rỡ, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Năm tới sẽ là lúc bạn hoạt động tích cực trong công việc, giành được những thành tựu lớn hơn mong đợi, bận rộn với các kế hoạch mới. 

Bên cạnh đó, một mối quan hệ mới đang chờ đợi bạn. Những người cô đơn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Do đó, bạn không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào đến với mình để gặt hái kết quả tốt nhất. Với các cặp vợ chồng, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, quan tâm, trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ được trao nhiều cơ hội giúp nâng cao năng lực và thăng tiến. Bạn nên trân trọng những gì mình đang có và cố gắng hơn nữa để cảm thấy xứng đáng với kỳ vọng của cấp trên. Bạn được quý nhân hỗ trợ nên lúc nào cũng có việc để làm và nâng cao tiềm lực tài chính cá nhân. 

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên khởi sắc và nở rộ. Con giáp này gặp được người phù hợp với mong muốn và hai bạn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ cần được bên cạnh đối phương bạn cũng đủ cảm thấy bình yên và sẽ sàng vượt qua mọi khó khăn phía trước.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tôi "nổi trận lôi đình" tống khứ chồng và chiếc điện thoại ra khỏi cửa ngay trong đêm

Tôi "nổi trận lôi đình" tống khứ chồng và chiếc điện thoại ra khỏi cửa ngay trong đêm

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Đường ai nấy đi đã 3 năm, tôi bàng hoàng phát hiện mình mang thai với... người cũ

Đường ai nấy đi đã 3 năm, tôi bàng hoàng phát hiện mình mang thai với... người cũ

Tâm sự Eva 21 phút trước
Ly hôn 3 năm, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi quyển sách nát, sự thật bên trong khiến tôi chết lặng

Ly hôn 3 năm, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi quyển sách nát, sự thật bên trong khiến tôi chết lặng

Tâm sự 24 phút trước
Cắn răng cưới người hơn mình hàng chục tuổi để xóa nợ, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của anh sau cánh cửa phòng tân hôn

Cắn răng cưới người hơn mình hàng chục tuổi để xóa nợ, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của anh sau cánh cửa phòng tân hôn

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Ngỡ ngàng trước lời khuyên "ngược đời" của chị gái, tôi chết lặng khi biết sự thật đằng sau

Ngỡ ngàng trước lời khuyên "ngược đời" của chị gái, tôi chết lặng khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Chồng tuyên bố: "Đi hát không có 'tay vịn' thì đi làm gì?", vợ đáp lễ bằng 1 chiêu khiến anh cạch mặt quán karaoke

Chồng tuyên bố: "Đi hát không có 'tay vịn' thì đi làm gì?", vợ đáp lễ bằng 1 chiêu khiến anh cạch mặt quán karaoke

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/2-28/2), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/2-28/2), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Vợ tắm mãi không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi chết lặng trước hành động lạ lùng của cô ấy

Vợ tắm mãi không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi chết lặng trước hành động lạ lùng của cô ấy

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa ngày 25/2/2026, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa ngày 25/2/2026, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/2-28/2), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/2-28/2), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương