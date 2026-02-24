Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 19:15

Thần Tài nhả vía giàu sang, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc.

Tuổi Dần

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ được đánh giá cao. Tử vi báo hiệu bản mệnh đang nhận được khá nhiều sự hậu thuẫn và ủng hộ từ những người xung quanh. Nếu tiếp tục giữ phong độ này thì người tuổi Thìn sẽ sớm được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Công việc tốt mang lại cho bản mệnh nguồn thu rủng rỉnh.‏

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ hài hòa đẹp đẽ. Tuy nhiên, bạn đừng quá chủ quan mà dành ít sự quan tâm cho đối phương. Thời gian có thể làm xa cách bất cứ mối quan hệ nào, huống hồ là chuyện yêu đương có nhiều điều không thể nói trước.

Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ vô cùng rộng mở là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự kiên trì của con giáp này. Cơ hội để thăng tiến đã ở ngay trước mắt, bản mệnh cần phải nhanh nhạy nắm bắt mới mong có bước nhảy vọt đáng kể.

Bên cạnh đó, tình cảm của con giáp này cũng trở nên khá hài hòa. Bản mệnh và người ấy có những giây phút lãng mạn bên nhau. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân, đó có thể là một người bạn đã có giao tình từ trước.

Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có đủ năng lực và ứng biến linh hoạt trước mọi vấn đề xảy ra trong công việc. Song, tính cách cố chấp và bảo thủ trở thành rào cản khiến bản mệnh khó chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp. Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Chất lượng cuộc sống của con giáp này ngày một nâng cao nên không cần lo lắng đến chuyện tiền nong như trước. Đó là thành quả xứng đáng với những nỗ lực bấy lâu của bạn. 

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Đào hoa vượng giúp cho bạn nhanh chóng tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp trong ngày đầu năm mới. Bên cạnh đó, đời sống vợ chồng luôn hòa thuận, ấm êm khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ. 

Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tôi "nổi trận lôi đình" tống khứ chồng và chiếc điện thoại ra khỏi cửa ngay trong đêm

Tôi "nổi trận lôi đình" tống khứ chồng và chiếc điện thoại ra khỏi cửa ngay trong đêm

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Đường ai nấy đi đã 3 năm, tôi bàng hoàng phát hiện mình mang thai với... người cũ

Đường ai nấy đi đã 3 năm, tôi bàng hoàng phát hiện mình mang thai với... người cũ

Tâm sự Eva 21 phút trước
Ly hôn 3 năm, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi quyển sách nát, sự thật bên trong khiến tôi chết lặng

Ly hôn 3 năm, chồng cũ bỗng đột nhập nhà kho đòi quyển sách nát, sự thật bên trong khiến tôi chết lặng

Tâm sự 24 phút trước
Cắn răng cưới người hơn mình hàng chục tuổi để xóa nợ, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của anh sau cánh cửa phòng tân hôn

Cắn răng cưới người hơn mình hàng chục tuổi để xóa nợ, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của anh sau cánh cửa phòng tân hôn

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Ngỡ ngàng trước lời khuyên "ngược đời" của chị gái, tôi chết lặng khi biết sự thật đằng sau

Ngỡ ngàng trước lời khuyên "ngược đời" của chị gái, tôi chết lặng khi biết sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Chồng tuyên bố: "Đi hát không có 'tay vịn' thì đi làm gì?", vợ đáp lễ bằng 1 chiêu khiến anh cạch mặt quán karaoke

Chồng tuyên bố: "Đi hát không có 'tay vịn' thì đi làm gì?", vợ đáp lễ bằng 1 chiêu khiến anh cạch mặt quán karaoke

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/2-28/2), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/2-28/2), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Thần Tài nhả vía giàu sang sau ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Vợ tắm mãi không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi chết lặng trước hành động lạ lùng của cô ấy

Vợ tắm mãi không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa rồi chết lặng trước hành động lạ lùng của cô ấy

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa ngày 25/2/2026, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa ngày 25/2/2026, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Sau ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/2-28/2), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/2-28/2), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp lên hương

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ