Khi họ đã nghiến răng chi một số tiền lớn để sở hữu một bộ đầm hay một lọ nước hoa mà họ yêu thích thì chắc chắn sẽ giấu giá tiền đến cùng với chồng mình. Tuy nhiên, những người chồng thông minh sẽ nhận ra sự thật này, và chắc chắn không ít người sẽ làm lơ vì niềm vui của vợ.

Gặp lại người yêu cũ

Không phụ nữ nào lại dại dột kể với chồng mình về một buổi cà phê lãng mạn với người yêu cũ, người đã một thời có tình cảm vô cùng mặn mà với họ.

 

Người yêu cũ là một chương sách đã khép lại trong trái tim mỗi phụ nữ. Việc họ gặp lại cũng chỉ xuất phát từ mối quan hệ bạn bè, làm ăn hoặc đơn thuần chỉ là quan tâm đến nhau mà thôi.

Tuy nhiên, cuộc gặp này chỉ khiến chồng bạn tức giận, ghen tuông vô cớ. Vậy tốt nhất, sau mỗi cuộc gặp này, phụ nữ hãy nhớ câu này: Im lặng là vàng.

Nhận xét về mẹ chồng

Những lời nhận xét về mẹ chồng thường được các những người bạn thân rỉ tai nhau, nhưng với chồng mình, họ xem đó là “vùng cấm”.

Trước mặt chồng, phụ nữ thường dành những lời khen đẹp nhất cho mẹ chồng như nhan sắc thời trẻ hay những tính cách tốt đẹp của bà. Còn những nhận xét về những yếu điểm của người mẹ chồng, chắc chắn không một người chồng nào nghe được.

Phụ nữ thông minh luôn làm vậy, bởi vì các bà mẹ luôn thiêng liêng và tuyệt vời trong mắt con trai họ.

Tiền mua mỹ phẩm và quần áo đắt tiền

Người vợ thông minh luôn biết đầu tư cho nhan sắc và sức khỏe bản thân để mình luôn trẻ đẹp trước mọi người.

Trải nghiệm cũ

“Anh có tuyệt vời hơn người cũ của em không?”, người chồng nào chắc chắn cũng muốn nghe câu trả lời từ chính người vợ của mình với câu hỏi này.

Tuy nhiên, với những người vợ đây là những bí mật mà đến chết, họ cũng không nói ra với chồng mình.

Trả lời những câu hỏi này chẳng khác gì phụ nữ lột trần quá khứ của mình cho người chồng tỏ tường. Điều này chắc chắn sẽ khiến người chồng rơi vào cơn ghen tuông thịnh nộ, thậm chí anh ta còn mang con người bạn ra phân tích và mổ xẻ. Tình cảm vợ chồng có thể vì thế mà sứt mẻ ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chồng dốc túi mua xe tặng bồ, vợ lặng lẽ tung chiêu khiến cả hai "mất cả chì lẫn chài"

Tuy rất đau khổ nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh và chưa vội “rút dây động rừng”. Tôi muốn làm cách nào để chồng tôi “tâm phục khẩu phục” mà quay về bên gia đình, không mơ tưởng đến cô bé kia nữa.

