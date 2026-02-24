Em chồng về Tết đòi làm "bà hoàng", chồng tôi tung chiêu khiến cô ấy phải "cuốn gói" giúp việc chỉ sau vài giờ

Tâm sự Eva 24/02/2026 16:47

Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện là trong ngày mùng 2 Tết, khi em chồng tôi về nhà ăn Tết. Cả tôi và em đều có con nhỏ, nên mọi việc trong nhà mẹ chồng tôi bảo chị em tự chia nhau làm để còn chăm con.

Mối quan hệ em chồng – chị dâu của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ tốt đẹp. Một bên là tôi thì luôn nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong nhà, còn một bên là em chồng thì lúc nào cũng cố tình gây sự, khiến tôi nhiều phen phải khốn đốn. Tuy vậy, tôi thấy mình vẫn còn quá may mắn vì có bố mẹ chồng và chồng yêu thương, thấu hiểu. Có nhiều lúc thấy tôi bị em chồng bắt nạt, chồng tôi nổi “máu nóng”, nhưng không muốn bố mẹ phiền lòng, cũng không muốn mối quan hệ với em chồng tồi tệ hơn nên tôi thường can ngăn chồng ra mặt.

Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện là trong ngày mùng 2 Tết, khi em chồng tôi về nhà ăn Tết. Cả tôi và em đều có con nhỏ, nên mọi việc trong nhà mẹ chồng tôi bảo chị em tự chia nhau làm để còn chăm con. Thế nhưng lấy cớ con nhỏ quấy, em chồng tôi đùn đẩy hết công việc cho tôi. Nghĩ thương em, vừa về nhà bố mẹ được vài hôm nên tôi nhận làm hết mọi việc, cúng kính, dọn dẹp, khách khứa tôi đều làm hết.

Em chồng về Tết đòi làm 'bà hoàng', chồng tôi tung chiêu khiến cô ấy phải 'cuốn gói' giúp việc chỉ sau vài giờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cô em chồng ngang ngược này còn “yêu sách” với tôi. Dù nhỏ tuổi hơn, vai vế cũng thấp hơn, nhưng em không ngần ngại sai vặt tôi. Khi thì lấy cho em cái khăn, khi thì lấy chiếc thìa cho con uống nước. Những việc nhỏ này em hoàn toàn có thể tự làm được, thế mà tôi dù đang ở tít sau bếp cũng bị em réo tên. Trong khi tôi cũng vừa trông con nhỏ, vừa bận rất nhiều việc nhưng vẫn cố gắng giúp em. Rồi ngay cả việc xếp quần áo, em cũng “nhờ” tôi làm hộ, còn mình thì ngồi bấm điện thoại. Thế là chồng tôi “nóng mặt”. Anh mang hết quần áo của em gái bỏ vào máy giặt dù tất cả vừa mới giặt xong. Sau đó, anh kéo tôi lên phòng, không quên nói em gái tự giặt giũ phơi đồ rồi xếp quần áo của mình.

Cô em vừa tức vừa xấu hổ, ngay trong chiều mùng 2 Tết đã xách đồ về lại nhà mình. Tôi vừa nể phục chồng vì đã “xử đẹp” cô em khó chiều, vừa muốn giận anh vì làm hơi quá. Trong mấy ngày Tết mà nhà tôi đã có chuyện không vui, tôi không biết phải xin lỗi bố mẹ và làm hòa với em dâu như thế nào đây!

Ngoclinh19…@gmail.com

Cả nhà đang vui vẻ, em chồng bỗng làm một việc khiếm nhã với khách vì tờ lì xì khiến tôi "đứng hình"

Cả nhà đang vui vẻ, em chồng bỗng làm một việc khiếm nhã với khách vì tờ lì xì khiến tôi "đứng hình"

Chồng tôi bảo cô ấy từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều nên bây giờ hơi ngang bướng, chỉ muốn làm theo ý mình. Riêng tôi thì từ hồi về làm dâu trong nhà, tôi đã thấy cô này có tính cách ích kỉ, chỉ muốn cái lợi cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức