Em chồng về Tết đòi làm "bà hoàng", chồng tôi tung chiêu khiến cô ấy phải "cuốn gói" giúp việc chỉ sau vài giờ

Mối quan hệ em chồng – chị dâu của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ tốt đẹp. Một bên là tôi thì luôn nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong nhà, còn một bên là em chồng thì lúc nào cũng cố tình gây sự, khiến tôi nhiều phen phải khốn đốn. Tuy vậy, tôi thấy mình vẫn còn quá may mắn vì có bố mẹ chồng và chồng yêu thương, thấu hiểu. Có nhiều lúc thấy tôi bị em chồng bắt nạt, chồng tôi nổi “máu nóng”, nhưng không muốn bố mẹ phiền lòng, cũng không muốn mối quan hệ với em chồng tồi tệ hơn nên tôi thường can ngăn chồng ra mặt.

Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện là trong ngày mùng 2 Tết, khi em chồng tôi về nhà ăn Tết. Cả tôi và em đều có con nhỏ, nên mọi việc trong nhà mẹ chồng tôi bảo chị em tự chia nhau làm để còn chăm con. Thế nhưng lấy cớ con nhỏ quấy, em chồng tôi đùn đẩy hết công việc cho tôi. Nghĩ thương em, vừa về nhà bố mẹ được vài hôm nên tôi nhận làm hết mọi việc, cúng kính, dọn dẹp, khách khứa tôi đều làm hết.