Thôi cảnh làm dâu "đầu tắt mặt tối", tôi tung chiêu phản đòn khiến mẹ chồng ngỡ ngàng, Tết nay thảnh thơi lạ thường

“Mùng 3, chị không về thì lấy ai thắp hương, cúng vái. Ông bà tổ tiên nhà này ngồi chờ nhà chị à?”, đây là nguyên văn câu nói mà năm nào tôi cũng được nghe.

Chẳng hiểu từ bao giờ, mẹ chồng tôi đưa ra quy định, ngày Tết, con dâu ngày mùng 2 mới được về nhà mẹ đẻ, nhưng chỉ được về trong ngày thôi nhé.

Tôi nhớ mãi Tết năm ngoái, cả nhà đang chuẩn bị lên xe thì nhận ra mẹ chồng tôi đã lên giường nằm từ lúc nào, chăn đắp kín mít, miệng rên hừ hừ ra chiều đau đớn. Hai vợ chồng thấy vậy vội chạy vào. Vừa tiếng trước thôi, có bà bạn trong câu lạc bộ thể dục buổi sáng đến chúc Tết, mẹ chồng tôi còn vui cười, trò chuyện rôm rả, vậy mà giờ khác hẳn. Khuôn mặt nặng trịch như đeo đá lại chuyển sang nhăn nhó, khổ sở.

Mùng 2 Tết, mặc dù cố dậy thật sớm để chuẩn bị, nhưng sau khi làm xong mâm cỗ cúng và lo chuyện ăn uống cho cả nhà, rồi rửa ráy dọn dẹp bếp núc xong thì cũng chả lấy đâu ra sớm nữa. Thằng con trai lười ăn ngậm cơm chảy nước trong miệng, cả tiếng không xong nổi nửa bát cơm. Ông chồng như thường lệ, vẫn ung dung ra vào trà nước. Năm nào cũng vậy, mãi rồi nhà tôi mới lên đường về quê ngoại được.

Chồng tôi nói đưa bà đi viện khám thì bà nhất quyết bảo không sao, nằm một lúc chắc khỏi thôi.

Tôi thấy tình hình căng thật, không về thăm bố mẹ thì không được, mà đi giữa lúc bà ốm như vậy thì cũng không nỡ. May quá, đúng lúc này vợ chồng cô Út nhà ở cuối xóm qua chơi. Thế là vợ chồng tôi nhờ cô ở lại bà rồi vội vàng về ngoại.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tết mà vợ chồng sấp ngửa, luýnh quýnh. Đi mấy chục cây số, ăn bữa cơm với bố mẹ xong, cả nhà lại vội về sớm, không dám la cà chơi bời nhà nọ nhà kia đến tối như mọi năm nữa.

Hai vợ chồng về đến nhà thì thấy bà đã tỉnh táo và khỏe khoắn đi lại. Con cháu về đông đủ bà cười nói xởi lởi vui ra mặt, vào bếp chỉ đạo tôi nấu món nọ món kia, khen chê đủ cả.

Tôi chột dạ, trận ốm sáng nay có nhẽ nào lại là chiêu của mẹ chồng để tôi chỉ về nhà ngoại được một lát?

Lấy chồng bao nhiêu năm thì mẹ tôi có đủ bấy nhiêu chiêu để giữ cháu và con không cho về ngoại ngày Tết. Năm nay, tôi biết trước rồi nên sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Tôi bắt đầu chuẩn bị kế hoạch "phản chiêu" của mình.

Sáng sớm mùng 2, như thường lệ, tôi dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Trong bữa ăn, mẹ chồng tôi nhắc đến cô Út: "Sao giờ này vẫn chưa thấy vợ chồng nó sang nhỉ? Trưa đến nơi rồi mà không thấy mặt mũi đâu. Chiều hai vợ chồng lên ngoại về sớm chuẩn bị đồ ăn cho vợ chồng nó và các cháu ăn Tết".

Khổ nỗi, em chồng tôi lấy chồng gần nhà, tuần nào mà cô chú chả kéo nhau về ăn uống, chứ đâu cần chờ đến dịp Tết này mà bắt vợ chồng tôi phải về sớm. Lại nghe đâu, mẹ chồng cô Út đang mệt nên tôi đưa lời: “Mẹ chồng cô ấy nghe đâu đang ốm nên chắc cô chú chỉ đến được một lát, sao có thể để người già ốm đau một mình ở nhà được mẹ”.

“Ốm đau gì bà ấy, người già chắc chỉ đau lưng, cố tình làm nhõng không cho bọn ấy đi thì có, cả năm cả tháng bên nhà đó rồi. Để tao nhắn nó cứ về mang thêm quần áo rồi ở lại mai về sớm, ngày Tết chứ phải ngày thường đâu”, bà nhăn nhó thở dài thườn thượt.

Trước mặt cả nhà, tôi được dịp nói luôn: "Phận làm dâu giống nhau thôi mẹ, bố con vừa đi viện về, con xin phép về thăm ông bà rồi ngủ lại sáng mai về sớm cho thoải mái".

Mẹ tôi im re chả nói gì, mặt nặng như đeo đá. Tôi thông báo vậy rồi thu xếp đồ đạc để ăn Tết cùng bố mẹ trọn một ngày. Làm sao tôi có thể cứ mãi chạy theo ý kiến của mẹ chồng tôi được mãi chứ. Cuộc sống giờ đã quá khác xưa rồi.

Có mẹ nào làm dâu ngày Tết giống tôi không?