Thôi cảnh làm dâu 'đầu tắt mặt tối', tôi tung chiêu phản đòn khiến mẹ chồng ngỡ ngàng, Tết nay thảnh thơi lạ thường

Tâm sự 24/02/2026 16:44

Tôi thấy tình hình căng thật, không về thăm bố mẹ thì không được, mà đi giữa lúc bà ốm như vậy thì cũng không nỡ. May quá, đúng lúc này vợ chồng cô Út nhà ở cuối xóm qua chơi. Thế là vợ chồng tôi nhờ cô ở lại bà rồi vội vàng về ngoại.

Chẳng hiểu từ bao giờ, mẹ chồng tôi đưa ra quy định, ngày Tết, con dâu ngày mùng 2 mới được về nhà mẹ đẻ, nhưng chỉ được về trong ngày thôi nhé.

“Mùng 3, chị không về thì lấy ai thắp hương, cúng vái. Ông bà tổ tiên nhà này ngồi chờ nhà chị à?”, đây là nguyên văn câu nói mà năm nào tôi cũng được nghe.

Mùng 2 Tết, mặc dù cố dậy thật sớm để chuẩn bị, nhưng sau khi làm xong mâm cỗ cúng và lo chuyện ăn uống cho cả nhà, rồi rửa ráy dọn dẹp bếp núc xong thì cũng chả lấy đâu ra sớm nữa. Thằng con trai lười ăn ngậm cơm chảy nước trong miệng, cả tiếng không xong nổi nửa bát cơm. Ông chồng như thường lệ, vẫn ung dung ra vào trà nước. Năm nào cũng vậy, mãi rồi nhà tôi mới lên đường về quê ngoại được.

Tôi nhớ mãi Tết năm ngoái, cả nhà đang chuẩn bị lên xe thì nhận ra mẹ chồng tôi đã lên giường nằm từ lúc nào, chăn đắp kín mít, miệng rên hừ hừ ra chiều đau đớn. Hai vợ chồng thấy vậy vội chạy vào. Vừa tiếng trước thôi, có bà bạn trong câu lạc bộ thể dục buổi sáng đến chúc Tết, mẹ chồng tôi còn vui cười, trò chuyện rôm rả, vậy mà giờ khác hẳn. Khuôn mặt nặng trịch như đeo đá lại chuyển sang nhăn nhó, khổ sở.

Chồng tôi nói đưa bà đi viện khám thì bà nhất quyết bảo không sao, nằm một lúc chắc khỏi thôi.

Tôi thấy tình hình căng thật, không về thăm bố mẹ thì không được, mà đi giữa lúc bà ốm như vậy thì cũng không nỡ. May quá, đúng lúc này vợ chồng cô Út nhà ở cuối xóm qua chơi. Thế là vợ chồng tôi nhờ cô ở lại bà rồi vội vàng về ngoại.

Thôi cảnh làm dâu 'đầu tắt mặt tối', tôi tung chiêu phản đòn khiến mẹ chồng ngỡ ngàng, Tết nay thảnh thơi lạ thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tết mà vợ chồng sấp ngửa, luýnh quýnh. Đi mấy chục cây số, ăn bữa cơm với bố mẹ xong, cả nhà lại vội về sớm, không dám la cà chơi bời nhà nọ nhà kia đến tối như mọi năm nữa.

Hai vợ chồng về đến nhà thì thấy bà đã tỉnh táo và khỏe khoắn đi lại. Con cháu về đông đủ bà cười nói xởi lởi vui ra mặt, vào bếp chỉ đạo tôi nấu món nọ món kia, khen chê đủ cả.

Tôi chột dạ, trận ốm sáng nay có nhẽ nào lại là chiêu của mẹ chồng để tôi chỉ về nhà ngoại được một lát?

Lấy chồng bao nhiêu năm thì mẹ tôi có đủ bấy nhiêu chiêu để giữ cháu và con không cho về ngoại ngày Tết. Năm nay, tôi biết trước rồi nên sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Tôi bắt đầu chuẩn bị kế hoạch "phản chiêu" của mình.

Sáng sớm mùng 2, như thường lệ, tôi dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Trong bữa ăn, mẹ chồng tôi nhắc đến cô Út: "Sao giờ này vẫn chưa thấy vợ chồng nó sang nhỉ? Trưa đến nơi rồi mà không thấy mặt mũi đâu. Chiều hai vợ chồng lên ngoại về sớm chuẩn bị đồ ăn cho vợ chồng nó và các cháu ăn Tết".

Khổ nỗi, em chồng tôi lấy chồng gần nhà, tuần nào mà cô chú chả kéo nhau về ăn uống, chứ đâu cần chờ đến dịp Tết này mà bắt vợ chồng tôi phải về sớm. Lại nghe đâu, mẹ chồng cô Út đang mệt nên tôi đưa lời: “Mẹ chồng cô ấy nghe đâu đang ốm nên chắc cô chú chỉ đến được một lát, sao có thể để người già ốm đau một mình ở nhà được mẹ”.

“Ốm đau gì bà ấy, người già chắc chỉ đau lưng, cố tình làm nhõng không cho bọn ấy đi thì có, cả năm cả tháng bên nhà đó rồi. Để tao nhắn nó cứ về mang thêm quần áo rồi ở lại mai về sớm, ngày Tết chứ phải ngày thường đâu”, bà nhăn nhó thở dài thườn thượt.

Trước mặt cả nhà, tôi được dịp nói luôn: "Phận làm dâu giống nhau thôi mẹ, bố con vừa đi viện về, con xin phép về thăm ông bà rồi ngủ lại sáng mai về sớm cho thoải mái".

Mẹ tôi im re chả nói gì, mặt nặng như đeo đá. Tôi thông báo vậy rồi thu xếp đồ đạc để ăn Tết cùng bố mẹ trọn một ngày. Làm sao tôi có thể cứ mãi chạy theo ý kiến của mẹ chồng tôi được mãi chứ. Cuộc sống giờ đã quá khác xưa rồi.

Có mẹ nào làm dâu ngày Tết giống tôi không?

Cả nhà đang vui vẻ, em chồng bỗng làm một việc khiếm nhã với khách vì tờ lì xì khiến tôi "đứng hình"

Cả nhà đang vui vẻ, em chồng bỗng làm một việc khiếm nhã với khách vì tờ lì xì khiến tôi "đứng hình"

Chồng tôi bảo cô ấy từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều nên bây giờ hơi ngang bướng, chỉ muốn làm theo ý mình. Riêng tôi thì từ hồi về làm dâu trong nhà, tôi đã thấy cô này có tính cách ích kỉ, chỉ muốn cái lợi cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 28/2/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Thần Tài nhả vía đúng ngày 25/2/2026, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Cửa hàng nội thất ở TP.HCM cháy ngùn ngụt, khu dân cư náo loạn tháo thân

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
7 năm hạnh phúc bỗng hóa hư vô sau một câu nói "hớ" của mẹ chồng

7 năm hạnh phúc bỗng hóa hư vô sau một câu nói "hớ" của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
4 bí mật "sống để bụng chết mang theo" của phụ nữ khôn ngoan, điều số 3 là chìa khóa giữ hạnh phúc

4 bí mật "sống để bụng chết mang theo" của phụ nữ khôn ngoan, điều số 3 là chìa khóa giữ hạnh phúc

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Chồng dốc túi mua xe tặng bồ, vợ lặng lẽ tung chiêu khiến cả hai "mất cả chì lẫn chài"

Chồng dốc túi mua xe tặng bồ, vợ lặng lẽ tung chiêu khiến cả hai "mất cả chì lẫn chài"

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Dương Mịch trở thành 'chiêu bài quảng bá' phim điện ảnh của Trương Nghệ Mưu

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Bồ nhí mang thai đòi "phí chia tay", chính thất gửi lại 1 món quà khiến đối phương khiếp vía

Bồ nhí mang thai đòi "phí chia tay", chính thất gửi lại 1 món quà khiến đối phương khiếp vía

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bồ nhí mang thai đòi "phí chia tay", chính thất gửi lại 1 món quà khiến đối phương khiếp vía

Bồ nhí mang thai đòi "phí chia tay", chính thất gửi lại 1 món quà khiến đối phương khiếp vía

Đi xét nghiệm máu cứu con, chồng bỗng quỵ ngã thừa nhận: "Tôi không phải bố nó", cả nhà đứng hình vì sự thật phía sau.

Đi xét nghiệm máu cứu con, chồng bỗng quỵ ngã thừa nhận: "Tôi không phải bố nó", cả nhà đứng hình vì sự thật phía sau.

Sự cố sập giường đêm động phòng và màn lừa dối của gã chồng keo kiệt bị phơi bày ngay lập tức

Sự cố sập giường đêm động phòng và màn lừa dối của gã chồng keo kiệt bị phơi bày ngay lập tức

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, nàng dâu gục khóc trước "món quà sinh nhật" không tưởng của ông bà

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, nàng dâu gục khóc trước "món quà sinh nhật" không tưởng của ông bà

Phát hiện vợ lừa dối chuyện quá khứ ngay đêm động phòng, tôi hất văng cô ấy ra khỏi nhà nhưng sững sờ trước câu nói của mẹ

Phát hiện vợ lừa dối chuyện quá khứ ngay đêm động phòng, tôi hất văng cô ấy ra khỏi nhà nhưng sững sờ trước câu nói của mẹ

Phía sau những hào nhoáng được chồng chiều chuộng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi cửa phòng vừa khép lại

Phía sau những hào nhoáng được chồng chiều chuộng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi cửa phòng vừa khép lại