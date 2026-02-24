Thu Trang bị đồn mâu thuẫn với ê-kíp “Mùi phở”?

Hậu trường 24/02/2026 16:58

Nghệ sĩ Thu Trang là một trong những diễn viên chính của phim Tết Mùi phở. Tuy nhiên, trong các buổi giao lưu, quảng bá phim tại Hà Nội, cô không xuất hiện, dẫn tới những đồn đoán về việc nữ diễn viên xảy ra bất hòa với ê-kíp.

Mới đây, Thu Trang lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận những thông tin đang lan truyền. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô cảm thấy buồn vì những thông tin chưa phản ánh đúng sự thật, khiến khán giả hiểu sai về thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp của cô đối với bộ phim Mùi phở.

Thu Trang nhấn mạnh Mùi phở là tác phẩm cô dành nhiều sự trân trọng, luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho bộ phim.

"Trong Mùi phở, tôi tham gia với vai trò diễn viên, không đầu tư hay sản xuất phim. Nhưng khi đã nhận lời bước vào một bộ phim, tôi luôn xem đó là một phần hành trình nghề nghiệp của mình.

Tôi đã cố gắng hết sức trong khả năng cho phép, bằng tất cả sự trân trọng dành cho ê-kíp và khán giả. Đó là điều mà mọi người có thể nhìn thấy trong mọi dự án có sự tham gia của tôi từ trước đến nay", Thu Trang chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết, trong những cột mốc quan trọng của Mùi phở tại TPHCM như họp báo ra mắt và công chiếu phim, cô đều có mặt. Có những thời điểm lịch làm việc chồng chéo, di chuyển liên tục nhưng nữ nghệ sĩ vẫn ưu tiên sắp xếp để được đồng hành cùng ê-kíp.

"Riêng các hoạt động tại Hà Nội, do vướng lịch công tác đã được xác nhận từ trước, phía quản lý của tôi đã trao đổi sớm với đoàn phim để thống nhất phương án với mong muốn không làm ảnh hưởng đến công việc chung", Thu Trang cho hay.

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, cô không xuất hiện nhiều trước ống kính không có nghĩa là đứng ngoài hành trình quảng bá Mùi phở. Trên các nền tảng cá nhân, cô luôn chủ động quảng bá bộ phim, từ áp phích, video giới thiệu, hoạt động tặng vé, qua đó mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần tác phẩm.

 

Thu Trang cho biết thêm, điều khiến cô buồn nhất là những thông tin suy đoán sai lệch về mối quan hệ giữa cô và ê-kíp. 

"Mỗi lần gặp lại đạo diễn Minh Beta, "bố" Xuân Hinh, anh Cường Cá, chị Hà Hương cùng các anh chị em diễn viên khác, tôi và mọi người đều trò chuyện vui vẻ, thoải mái. Hoàn toàn không có bất kỳ xích mích hay mâu thuẫn nào như những lời đồn đoán đang lan truyền.

Là một diễn viên, có ai tham gia một bộ phim mà lại không mong tác phẩm đó thành công? Tôi không mong tranh luận đúng, sai, càng không muốn tạo thêm ồn ào. Tôi chỉ mong những điều chưa chính xác được nhìn nhận lại để bộ phim đến với khán giả một cách trọn vẹn, công bằng và để những người làm nghề không phải buồn lòng vì những hiểu lầm không đáng có", Thu Trang nhấn mạnh.

Đạo diễn Minh Beta bình luận dưới bài viết của Thu Trang: “Trong nhà thì yên ấm mà ngoài ngõ cứ đồn đại linh tinh. Thương em!”. Sau đó, Thu Trang đáp lại: “Em thương nhà mình lắm, mong rằng những thông tin chưa chính xác kia sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm gia đình mình”.

