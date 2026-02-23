Mở quán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh

Hậu trường 23/02/2026 09:42

Tối 22/2, Đàm Vĩnh Hưng cho biết trong tuần qua, nam ca sĩ tổ chức một số buổi giao lưu âm nhạc tại quán cà phê mới mở ở TP.HCM.

Tối 22/2, Đàm Vĩnh Hưng cho biết trong tuần qua, nam ca sĩ tổ chức một số buổi giao lưu âm nhạc tại quán cà phê mới mở ở TP.HCM. Song chương trình đã gây ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh. Vì vậy, anh lên tiếng xin lỗi "vì đã làm xáo trộn sự yên tĩnh và thời gian nghỉ ngơi" của mọi người.

Nam ca sĩ mong nhận được sự thông cảm từ bà con tại đây và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

"Trong thời gian tới đây, nếu có tổ chức những buổi tương tự, tôi và công ty sẽ chủ động xin ý kiến của mọi người về khung giờ cũng như âm lượng phù hợp, nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt chung, đồng thời vẫn đảm bảo đặc thù kinh doanh có liên quan đến âm nhạc của chúng tôi. Kính mong nhận được sự thông cảm, thấu hiểu của những người hàng xóm", Đàm Vĩnh Hưng nói.

 

Mở quán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh - Ảnh 1
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoạt động nghệ thuật trở lại sau thời hạn bị cấm

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, 55 tuổi, quê ở Quảng Nam. Ca sĩ từng phát hành các sản phẩm có thể kể đến như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột, nhưng giữ kín thông tin mẹ của bé.

Cuối tháng 12/2025, nam ca sĩ bán biệt thự 500 m2 gắn bó 17 năm để xây nhà mới gần trường học thuận tiện đưa đón con.

Mở quán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh - Ảnh 2
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tìm bình yên sau biến cố, mở quán bán cà phê ở tuổi 55

 

Đàm Vĩnh Hưng vướng nhiều ồn ào. Năm 2024, anh từng bị cấm biểu diễn vì đeo huy hiệu lạ trong liveshow Ngày em thắp sao trời.

Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng trở lại với MV Chỉ có tình yêu, do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết sáng tác nhưng thành tích không nổi bật.

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng có ồn ào liên quan đến ông Gerard Williams và ca sĩ Bích Tuyền tại Mỹ.

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Sáng 22/2, Vũ Hà đăng tải hình ảnh trong bệnh viện. Nam ca sĩ cho biết vừa trải qua ca mổ ruột thừa vào tối 21/2 (tức Mùng 5 Tết) và đang trong thời gian hồi phục.

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