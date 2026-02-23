Mở quán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh

Hậu trường 23/02/2026 09:42

Tối 22/2, Đàm Vĩnh Hưng cho biết trong tuần qua, nam ca sĩ tổ chức một số buổi giao lưu âm nhạc tại quán cà phê mới mở ở TP.HCM.

Tối 22/2, Đàm Vĩnh Hưng cho biết trong tuần qua, nam ca sĩ tổ chức một số buổi giao lưu âm nhạc tại quán cà phê mới mở ở TP.HCM. Song chương trình đã gây ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh. Vì vậy, anh lên tiếng xin lỗi "vì đã làm xáo trộn sự yên tĩnh và thời gian nghỉ ngơi" của mọi người.

Nam ca sĩ mong nhận được sự thông cảm từ bà con tại đây và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

"Trong thời gian tới đây, nếu có tổ chức những buổi tương tự, tôi và công ty sẽ chủ động xin ý kiến của mọi người về khung giờ cũng như âm lượng phù hợp, nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt chung, đồng thời vẫn đảm bảo đặc thù kinh doanh có liên quan đến âm nhạc của chúng tôi. Kính mong nhận được sự thông cảm, thấu hiểu của những người hàng xóm", Đàm Vĩnh Hưng nói.

 

Mở quán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh - Ảnh 1
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoạt động nghệ thuật trở lại sau thời hạn bị cấm

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, 55 tuổi, quê ở Quảng Nam. Ca sĩ từng phát hành các sản phẩm có thể kể đến như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột, nhưng giữ kín thông tin mẹ của bé.

Cuối tháng 12/2025, nam ca sĩ bán biệt thự 500 m2 gắn bó 17 năm để xây nhà mới gần trường học thuận tiện đưa đón con.

Mở quán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh - Ảnh 2
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tìm bình yên sau biến cố, mở quán bán cà phê ở tuổi 55

 

Đàm Vĩnh Hưng vướng nhiều ồn ào. Năm 2024, anh từng bị cấm biểu diễn vì đeo huy hiệu lạ trong liveshow Ngày em thắp sao trời.

Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng trở lại với MV Chỉ có tình yêu, do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết sáng tác nhưng thành tích không nổi bật.

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng có ồn ào liên quan đến ông Gerard Williams và ca sĩ Bích Tuyền tại Mỹ.

Vũ Hà nhập viện cấp cứu vào đúng ngày sinh nhật tuổi 57

Vũ Hà nhập viện cấp cứu vào đúng ngày sinh nhật tuổi 57

Sáng 22/2, Vũ Hà đăng tải hình ảnh trong bệnh viện. Nam ca sĩ cho biết vừa trải qua ca mổ ruột thừa vào tối 21/2 (tức Mùng 5 Tết) và đang trong thời gian hồi phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đòi bỏ vợ sau một thập kỷ chung sống, người chồng quỵ ngã, khóc nấc khi nhìn thấy thứ vợ đã âm thầm chịu đựng suốt 10 năm

Đòi bỏ vợ sau một thập kỷ chung sống, người chồng quỵ ngã, khóc nấc khi nhìn thấy thứ vợ đã âm thầm chịu đựng suốt 10 năm

Tâm sự 32 phút trước
Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê.

Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê.

Món ngon mỗi ngày 34 phút trước
Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này

Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này

Sao quốc tế 34 phút trước
Thưởng nóng 1 tỷ cho nhân tình vì "sinh quý tử", chồng tái mặt khi vợ đưa tờ giấy xét nghiệm: "Nuôi con tu hú mà anh hào phóng quá!

Thưởng nóng 1 tỷ cho nhân tình vì "sinh quý tử", chồng tái mặt khi vợ đưa tờ giấy xét nghiệm: "Nuôi con tu hú mà anh hào phóng quá!

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Bị chồng cũ mỉa mai nhan sắc, mẹ đơn thân đáp trả một câu khiến đối phương "câm nín" vì nể phục

Bị chồng cũ mỉa mai nhan sắc, mẹ đơn thân đáp trả một câu khiến đối phương "câm nín" vì nể phục

Tâm sự 52 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 23/2/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 23/2/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Vì sao Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ?

Vì sao Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ?

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vũ Hà nhập viện cấp cứu vào đúng ngày sinh nhật tuổi 57

Vũ Hà nhập viện cấp cứu vào đúng ngày sinh nhật tuổi 57

Ngỡ ngàng Trấn Thành 'bỏ túi' 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày

Ngỡ ngàng Trấn Thành 'bỏ túi' 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày

Ngô Thanh Vân 'phản pháo' khi con gái 3 tháng tuổi bước vào quá trình ăn dặm

Ngô Thanh Vân 'phản pháo' khi con gái 3 tháng tuổi bước vào quá trình ăn dặm

Ngô Thanh Vân lo lắng vì con gái 3 tháng tuổi mắc bệnh mạn tính

Ngô Thanh Vân lo lắng vì con gái 3 tháng tuổi mắc bệnh mạn tính

Trấn Thành bất ngờ cầu xin khán giả: 'Em năn nỉ đó! Xin mọi người thương em'

Trấn Thành bất ngờ cầu xin khán giả: 'Em năn nỉ đó! Xin mọi người thương em'

'Ông hoàng nhạc Việt' Đàm Vĩnh Hưng đi bán cà phê ngày Tết: Vỡ trận trong 3 ngày Tết

'Ông hoàng nhạc Việt' Đàm Vĩnh Hưng đi bán cà phê ngày Tết: Vỡ trận trong 3 ngày Tết