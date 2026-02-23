3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy sau ngày 24/2/2026

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 10:00

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được cát tinh che chở, về cơ bản thì công việc diễn ra rất thuận lợi. Bạn có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình. Đặc biệt, người làm kinh doanh càng trở nên tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó.

Ngoài ra, bạn còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức. Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nửa kia. 

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy sau ngày 24/2/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Doanh thu đổ về túi tiền của người tuổi Tuất nhờ được Cát Tinh chỉ đường dẫn dối, từ đó cải thiện được nguồn thu nhập đáng mơ ước. Đặc biệt, những người làm trong kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều cơ hội để chuyển mình và thăng tiến trong khoảng thời gian này. Vốn là người ôm mộng làm giàu nên con giáp này có nhiều kế hoạch kiếm tiền. Mặc dù vậy, bạn cũng cần đánh giá tính khả thi trước khi áp dụng vào thực tế.

 

Tình cảm của bạn thì trở nên tươi sáng vui vẻ. Sự thân thiện giúp bản mệnh độc thân dễ dàng tạo được cảm tình với những người xung quanh. Những người đã lập gia đình cũng hài lòng với hạnh phúc mà mình đang trải qua.

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy sau ngày 24/2/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình. Tính cách hòa đồng và thân thiện sẽ đem lại cho bản mệnh nhiều sự giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ nhờ những cố gắng trong suốt thời gian qua, do đó hãy coi đó là động lực để tiếp tục phát triển bản thân hơn nữa.

Vận trình tình cảm vui vẻ hạnh phúc. Con giáp này mới bắt đầu có được cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Mọi sự mệt mỏi đều tan biến nhanh chóng mỗi khi bản mệnh bước chân trở về nhà. Người độc thân có cơ hội tiếp cận với người trong mộng, hãy tận dụng cơ hội này để gây ấn tượng với người khác giới. Người có đôi có cặp đang cùng nhau lên kế hoạch hâm nóng tình cảm với đối phương.

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy sau ngày 24/2/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

