Vì sao Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ?

Cụ thể, trong nguyên tác Tạ Cảnh Hành được miêu tả có vẻ đẹp thoát tục "không giống người phàm", gương mặt tựa hồ ly luôn mang theo ý cười đào hoa trêu chọc người khác. Tuy nhiên, Vương Hạc Đệ lại có vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ phấn chấn, ngoài ra biểu cảm trên poster của anh tỏ ra nguy hiểm bí ẩn hoàn toàn không có sự tương đồng với nhân vật trong nguyên tác.

Ngày 20/2, Sina đưa tin bộ phim cổ trang Tướng Môn Độc Hậu chính thức tuyên bố hai diễn viên sẽ đảm nhận vai chính là Vương Hạc Đệ trong vai tiểu Hầu gia Tạ Cảnh Hành và Mạnh Tử Nghĩa đóng nữ chính Thẩm Diệu. Tuy nhiên, khán giả lại không hài lòng với dàn ngôi sao này.

Về phía nữ chính, Thẩm Diệu sống lại khi mới 14 tuổi, Mạnh Tử Nghĩa không chỉ có gương mặt già trước tuổi mà còn mang nét sắc sảo và khô gầy do giảm cân quá mức. Dù nữ diễn viên được mệnh danh là Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng không phải vẻ đẹp thiếu nữ như nguyên tác.

Cả hai diễn viên chính đều bị chê già hơn nhân vật trong tiểu thuyết. Trong khi đó, Tướng Môn Độc Hậu của Thiên Sơn Trà Khách vốn sở hữu lượng người yêu thích hùng hậu, Tạ Cảnh Hành luôn đứng Top 1 trong bảng xếp hạng nam chính của tiểu thuyết ngôn tình, Thẩm Diệu cũng rất được yêu mến. Chính vì vậy, việc Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa nhận dự án này khiến hàng triệu khán giả "tức không thở nổi", thậm chí họ còn mong phiên bản chuyển thể thất bại thảm hại để các nhà sản xuất không tùy tiện chọn diễn viên sai lệch với nguyên tác.

Mặt khác, Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa đều bị chê diễn xuất có nhiều khuyết điểm. Vương Hạc Đệ biểu cảm khoa trương, ngũ quan bay tán loạn, giọng thoại khó nghe và mang đặc trưng vùng miền luôn là điểm yếu khiến khán giả chỉ trích. Trong khi đó, Mạnh Tử Nghĩa bị chê đôi mắt to vô hồn, diễn xuất nhạt không dám làm xấu để hóa thân vào nhân vật.

Tướng môn độc hậu còn gây tranh cãi vì nghi vấn đạo nhái poster, sử dụng nhạc của bộ phim khác, gọi nữ chính bằng tên của nhân vật trong phim khác khiến khán giả cho rằng đoàn phim không đọc nguyên tác. Có thể nói hiếm có dự án nào ngay từ khi khai máy đã bị khán giả phản đối mạnh mẽ từ dàn diễn viên tới ê-kíp làm phim như Tướng môn độc hậu.

Tướng môn độc hậu xoay quanh tiểu thư nhà tướng Thẩm Diệu yêu say đắm và gả cho Định vương, ai ngờ hắn chỉ lợi dụng gia thế và binh quyền nhà nàng rồi vứt bỏ khiến cả Thẩm gia thương vong. Sau đó Thẩm Diệu trọng sinh về năm 14 tuổi, từng bước trả thù và tiếp nối duyên phận với thế tử hầu gia Tạ Cảnh Hành.