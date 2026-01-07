Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi trở thành khách mời đặc biệt tại concert của Vương Hạc Đệ

Dù nội dung màn trình diễn vẫn chưa được công bố, sự góp mặt của Triệu Lộ Tư được kỳ vọng sẽ mang lại điểm nhấn đáng nhớ cho concert D.PARTY 2026.

Theo thông báo từ ban tổ chức, concert D.PARTY 2026 của Vương Hạc Đệ sẽ diễn ra vào ngày 17.1.2026 tại Galaxy Arena. Đáng chú ý, Triệu Lộ Tư được xác nhận là khách mời biểu diễn đặc biệt, hứa hẹn mang đến điểm nhấn cho đêm nhạc quy mô lớn của nam nghệ sĩ.

Trước đó, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ từng nhiều lần gây chú ý khi cùng xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn như Weibo Night hay Tinh Quang Đại Thưởng.

Việc hai nghệ sĩ thường xuyên ngồi cạnh nhau tại các sự kiện này khiến khán giả gọi vui họ là “bạn cùng bàn của C-biz”. Bên cạnh đó, cả hai cùng xuất thân từ Tứ Xuyên, từng được bắt gặp trò chuyện bằng tiếng địa phương ở hậu trường, góp phần tạo nên hình ảnh thân thiết và gần gũi trong mắt công chúng.

Thông tin Triệu Lộ Tư góp mặt trong concert D.PARTY nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, đây là sự kết hợp đáng chú ý của hai nghệ sĩ thuộc thế hệ 95, sở hữu độ nhận diện cao và lượng người theo dõi đông đảo.

Một bộ phận khán giả bày tỏ kỳ vọng hai nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở sân khấu âm nhạc mà có thể tiến tới hợp tác trong một dự án phim, đặc biệt ở dòng phim hiện đại hoặc thanh xuân.

Về phía Triệu Lộ Tư, việc xuất hiện tại concert của Vương Hạc Đệ cho thấy hình ảnh ngày càng linh hoạt, đồng thời khẳng định sức ảnh hưởng ổn định của nữ diễn viên sinh năm 1998 trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trong khi đó, D.PARTY được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp âm nhạc cá nhân của Vương Hạc Đệ, sau thời gian dài ghi dấu ấn chủ yếu ở lĩnh vực diễn xuất.

