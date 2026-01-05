Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp

Sao quốc tế 05/01/2026 18:15

Trong làng giải trí Trung Quốc, Triệu Lộ Tư là cái tên nổi bật với loạt phim ngôn tình, cổ trang từng tạo nên tiếng vang lớn. Tuy nhiên, không phải dự án nào của cô cũng được công chúng đón nhận. Điển hình là vai Tôn Đầu Đầu trong bộ phim Hậu Lãng.

Hậu Lãng được xem là một trong những thất bại đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư. Ban đầu, phim được quảng bá là tác phẩm chính kịch về đề tài y học cổ truyền hứa hẹn, nhưng ngay từ những tập đầu, Hậu Lãng đã khiến khán giả thất vọng khi lên sóng, thu về phản hồi trái chiều và nhiều chỉ trích nhắm vào diễn xuất của Triệu Lộ Tư.

 Trong phim, Triệu Lộ Tư hóa thân thành Tôn Đầu Đầu, một cô gái trẻ mồ côi với quyết tâm theo nghề thầy thuốc cổ truyền. Vai diễn được xem là cơ hội để nàng tiểu hoa đán sinh năm 1998 chứng minh năng lực khi chuyển sang dòng phim chính kịch.

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp - Ảnh 1

Tuy nhiên, diễn xuất của cô bị nhiều người xem nhận xét là cường điệu, một màu và thiếu chiều sâu, khiến khán giả khó cảm nhận cảm xúc thật trong các phân cảnh quan trọng. Một số ý kiến còn miêu tả cách diễn của cô vô hồn và không phù hợp với bối cảnh kịch bản, đặc biệt trong các tình huống nội tâm nhạy cảm.

Ngoài diễn xuất, nội dung phim cũng vấp phải nhiều tranh cãi, với các chi tiết phi logic hoặc thiếu thực tế. Một số phân cảnh khiến nhân vật nữ chính hành xử phản cảm trong bối cảnh làm nghề giao hàng, dẫn đến phản ứng dữ dội trên các diễn đàn mạng xã hội.

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp - Ảnh 2

Kết quả rating cũng phản ánh sự thất vọng của khán giả. Các tập đầu của Hậu Lãng chỉ đạt mức 0,2-0,3%, thậm chí có thời điểm rating về 0% trên đài địa phương, cho thấy sự hờ hững từ phía người xem truyền hình.

Ngay cả khi bộ phim kết thúc, Hậu Lãng vẫn bị coi là một trong những phim “dở” của nhất năm, được nhắc đến như dự án gây thất vọng nhất với dàn diễn viên nổi tiếng nhưng kịch bản thiếu thuyết phục và thiếu sự kết nối giữa các diễn viên chính. Đồng thời, phản ứng dành cho vai Tôn Đầu Đầu còn kéo theo những nhận xét rộng hơn về diễn xuất của Triệu Lộ Tư. 

Hậu Lãng được xem là thất bại rõ rệt trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lộ Tư, cả về mặt rating lẫn phản ứng dư luận. Một dự án được kỳ vọng cao nhưng lại tụt giảm người xem ngay từ đầu, đồng thời nhận nhiều chỉ trích về diễn xuất và kịch bản, khiến đây trở thành vai diễn gây tranh cãi nhất của nữ diễn viên.

