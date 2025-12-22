Triệu Lộ Tư lên tiếng khi bị dân tình chê 'kém rạng rỡ hơn hẳn' tại sự kiện

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, layout makeup của nàng "tiểu hoa" đình đám lại trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng cách trang điểm của nữ diễn viên đã vô tình khiến tổng thể nhan sắc của trông nhợt nhạt, thiếu điểm nhấn và chưa đủ "đô" so với vị trí áp trục. Điều này càng lộ rõ hơn qua những khoảnh khắc zoom cận mặt tại sự kiện, khiến visual Triệu Lộ Tư mất điểm không ít.

Xuất hiện tại thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng với vị trí áp trục – vedette được mong chờ nhất sự kiện. Nữ minh tinh thu hút mọi ánh nhìn với 2 tạo hình lộng lẫy, sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ.

Layout makeup lần này của Triệu Lộ Tư bị cho là kém phù hợp bởi cách xử lý tạo khối khiến gương mặt mất đi sự tươi tắn vốn có. Phần bọng mắt đánh quá đậm, cộng thêm lớp phấn sáng dưới mắt dày vô tình làm quầng mắt hiện rõ hơn, cảm giác mệt mỏi. Khối gò má đánh cao và đậm cũng khiến khuôn mặt nhọn, hơi "dừ" và mất đi sự mềm mại.

Trong nhiều khoảnh khắc, visual của mỹ nhân sinh năm 1998 mất điểm vì trông khá đơ và thiếu năng lượng. Một số ý kiến còn cho rằng do Triệu Lộ Tư lịch trình dày đặc, không nghỉ ngơi đủ nên mới mệt mỏi như vậy.

Triệu Lộ Tư đã livestream cùng fan, đồng thời phản hồi về vấn đề tạo hình tại Tinh Quang Đại Thưởng: "Bản thân tôi không phải là kiểu diễn viên nổi bật nhờ nhan sắc, tôi tự biết mình không thuộc phái nhan sắc... Trang điểm kiểu hot girl mạng, kiểu trẻ con hay bất kỳ kiểu trang điểm nào thì sao chứ? Nó thay đổi được điều gì không? Nó có thay đổi được chuyện xảy ra tối nay không? Nó có thay đổi được những gì đã xảy ra không? Không đẹp thì không đẹp thôi, chỉ cần phim chiếu tốt là được.



Bởi vì nói thật, nếu hôm nay là do chuyên gia trang điểm làm mà vẫn có người nói không đẹp, hoặc lại bắt đầu chỉ trích như vậy, tôi sẽ cảm thấy mình làm liên lụy người khác".

Bên cạnh đó, bộ trang phục thứ hai tại hậu trường càng làm nổi bật phong thái quyền lực và thanh lịch của cô. Tóc được búi gọn, lộ trán và kết hợp với trang sức Bulgari, Triệu Lộ Tư toát lên vẻ quý phái, chuẩn hình ảnh một "nữ hoàng thảm đỏ".

Từ trước đến nay, Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ không được đánh giá cao về thời trang thảm đỏ, từng lọt top ngôi sao mặc xấu của năm.

Tuy nhiên lần tái xuất này của cô ở Tinh Quang Đại Thưởng cho thấy sự "lột xác" của nữ diễn viên ở mảng thời trang.