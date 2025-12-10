Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu?

Sao quốc tế 10/12/2025 12:27

Mới đây, thông tin về mức cát-xê của diễn viên Hoa ngữ đang gây bàn tán. Thù lao diễn viên hiện nay không còn được như ở giai đoạn đỉnh cao 2015 - 2018, thời kỳ “cát-xê trăm triệu tệ” đã chấm dứt.

Mmức thù lao của các nghệ sĩ đang phân hóa rõ rệt. Trong nhóm nữ diễn viên Hoa ngữ sinh sau 95, các ngôi sao hàng đầu như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc nhận tối đa khoảng 20 triệu NDT (khoảng 74,6 tỉ VND) cho một bộ phim.

Những diễn viên đang lên như Trương Tịnh Nghi, Lý Lan Địch, Châu Dã thường ở mức 8-12 triệu NDT; các diễn viên tuyến giữa hoặc tân binh chỉ ở mức vài triệu NDT, cách rất xa thời kỳ hoàng kim trước đây.

Hiện trạng này được so sánh với thời kỳ “thù lao trên trời” từng tràn lan trong ngành giải trí Trung Quốc. Khi đó, cả phim ảnh lẫn show truyền hình đều thường xuyên xuất hiện mức cát-xê vượt chuẩn, cao hơn rất nhiều so với mức trần của ngành.

Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu? - Ảnh 1

CEO iQiYi Cung Vũ từng tiết lộ, vào khoảng năm 2018, mức thù lao cao nhất của một diễn viên cho một bộ phim đã vượt 150 triệu NDT (khoảng 560 tỉ VND), phổ biến cũng ở mức 80-120 triệu NDT. Mức thù lao ngất ngưởng đã trở thành vấn đề nan giải trong ngành.

Điển hình như nữ diễn viên Trịnh Sảng từng vướng bê bối sử dụng “hợp đồng âm dương” khi đóng phim “Thiện nữ u hồn”, nhận tổng cộng 116 triệu NDT (khoảng 433 tỉ VND) cho 77 ngày quay, bình quân 2,08 triệu NDT/ngày.

Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa được cho là nhận 50 triệu NDT mỗi người khi tham gia “Như Ý truyện”. Tôn Lệ được cho là nhận 60,48 triệu NDT với phim “Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn”.

Có thông tin Châu Đông Vũ và La Tấn lần lượt nhận 109 triệu NDT và 77,14 triệu NDT cho phim “Mạc hậu chi vương”.

Ở mảng show giải trí, Triệu Vy, Thư Kỳ bị yêu cầu hoàn trả 40 triệu NDT vì nhận thù lao trái quy định khi tham gia chương trình “Nhà hàng Trung Hoa”.

 

Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu? - Ảnh 2Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu? - Ảnh 3

Theo nhà sản xuất Hoa Bối, thù lao của diễn viên truyền hình Trung Quốc đã giảm đáng kể, và mức cát-xê phân hóa rõ theo cấp độ nghệ sĩ và thể loại phim.

Hoa Bối cho biết, các diễn viên thế hệ 95 là lực lượng chính trong dòng phim cổ trang - thể loại có mức đầu tư lớn - nên thù lao của họ thuộc nhóm cao trong ngành.

Nhưng nhìn chung không vượt quá phạm vi top đầu khoảng 20 triệu NDT, diễn viên đang lên khoảng 8-20 triệu NDT. Nếu phim trở thành hiện tượng, thù lao có thể tăng lên 30 triệu NDT, song đó chỉ là trường hợp đặc biệt.

Đáng chú ý, một số nữ diễn viên thế hệ 85 do không còn phù hợp đóng phim thần tượng, thù lao thậm chí thấp hơn cả tiểu hoa 95, thường không vượt 20 triệu NDT. Nhiều người chủ động giảm thù lao để chuyển hướng sang phim chính kịch, mở rộng con đường diễn xuất.

Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu? - Ảnh 4

Phương thức thanh toán thù lao trong ngành cũng thay đổi. Mô hình “thù lao cố định + chia lợi nhuận dự án” đã chuyển sang “thanh toán trọn gói”, do các quy định về thuế ngày càng nghiêm ngặt.

Nói về nguyên nhân thù lao diễn viên Hoa ngữ giảm mạnh, Hoa Bối phân tích, lý do đầu tiên là vì dòng tiền trong ngành đang bị siết chặt. Công ty sản xuất và nền tảng đều chịu áp lực lợi nhuận, nên tổng đầu tư phim giảm mạnh, thù lao diễn viên bị khống chế ở mức tối đa chỉ được chiếm 1/4 chi phí.

Thứ hai là do xu hướng của các nền tảng đã thay đổi, không còn quá tập trung vào việc chọn diễn viên đông fan hay diễn viên có tên tuổi lớn, mà chú trọng hơn về kịch bản và chất lượng phim. Với các phim chính kịch có chi phí sản xuất cao, nhiều diễn viên tự xin giảm thù lao để được tham gia.

Thứ ba là sự thay đổi trong hệ thống quản lý, chính sách thuế và các quy định trong ngành được siết mạnh, triệt để xóa bỏ vấn đề “hợp đồng âm dương”, “thù lao trên trời”.

 

Mới đây, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Ngu Thư Hân đã tổ chức concert (buổi hòa nhạc) kết hợp họp mặt người hâm mộ tại Bắc Kinh (Trung Quốc) nhân dịp sinh nhật 30 tuổi.

