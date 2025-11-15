Sau 3 tháng bùng nổ mâu thuẫn, công ty cũ lao đao vì Triệu Lộ Tư ra đi?

Triệu Lộ Tư gia nhập Galaxy Cool khi công ty vừa thành lập không lâu và hợp đồng kéo dài đến nay khoảng 10 năm. Với danh tiếng của mình, Triệu Lộ Tư trở thành nghệ sĩ chủ chốt trong công ty. Tuy nhiên, vào tháng 12.2024, khi đang quay phim “Người yêu”, Triệu Lộ Tư bất ngờ đổ bệnh, cô được nhìn thấy ngồi xe lăn trong tình trạng tiều tụy.

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây, Galaxy Cool Entertainment (Ngân Hà Khốc Ngu) - công ty quản lý cũ của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - đã có biến động lớn về vốn kinh doanh và nhân sự. 5 nhà đầu tư đã rút khỏi danh sách cổ đông của công ty. Đồng thời, đội ngũ nhân sự chủ chốt cũng có sự thay đổi khi nhiều giám đốc nộp đơn từ chức.

Tỉ lệ cổ phần của công ty Truyền thông Văn hóa hạnh phúc Bắc Kinh (Đại Ngư Khoái Lạc) trong Galaxy Cool tăng từ 20% lên 48%, trở thành cổ đông lớn nhất và gần như nắm quyền kiểm soát công ty.

Galaxy Cool Entertainment được thành lập vào tháng 8.2015, người đại diện pháp luật là Ngô Hiểu Trân, vốn điều lệ khoảng 37,6 triệu NDT. Phạm vi kinh doanh bao gồm lên kế hoạch sản xuất phim, dịch vụ quản lý nghệ sĩ, hoạt động quảng cáo…

Galaxy Cool tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động của nữ diễn viên để cô dành thời gian nghỉ ngơi. Theo chẩn đoán, do làm việc căng thẳng kéo dài, Triệu Lộ Tư mắc trầm cảm nặng và chứng lo âu nghiêm trọng. Cân nặng của cô giảm xuống chỉ còn 36,9 kg.

Tháng 8.2025, Triệu Lộ Tư gây chấn động giới giải trí khi tố cáo công ty quản lý Galaxy Cool “chèn ép” nghệ sĩ, rút tiền từ studio cá nhân của cô, và khiến cô chịu thiệt cả về tài chính lẫn sức khỏe. Triệu Lộ Tư tuyên bố: “Tôi không làm nữa” và đóng tài khoản Weibo cá nhân.

Người hâm mộ càng thêm bức xúc khi Triệu Lộ Tư khẳng định cô từng bị một lãnh đạo của công ty hành hung vì không nhận được vai diễn.

Triệu Lộ Tư yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Galaxy Cool nhưng không được giải quyết. Mâu thuẫn giữa nữ diễn viên và công ty quản lý kéo dài nhiều tháng, các hoạt động của Triệu Lộ Tư bị hạn chế, song hai bên đều không có động thái nộp đơn kiện.

Đến ngày 8.11, tại concert tổ chức ở Thành Đô, Triệu Lộ Tư tuyên bố đã rời Galaxy Cool và bắt đầu chặng đường mới. Cùng ngày, tài khoản studio (phòng làm việc) của Triệu Lộ Tư trên Weibo cũng hoạt động trở lại. Thông tin về Galaxy Cool đã bị xóa khỏi phần giới thiệu của studio.

Theo tiết lộ, Triệu Lộ Tư có thể đã đầu quân cho công ty 1234 của Lý Vỹ - sếp cũ của cô trong Galaxy Cool nhưng đã rời đi năm 2023. Mà cổ đông lớn nhất trong công ty của Lý Vỹ lại là Hujing Digital Media and Entertainment Group (Hổ Kình) - thuộc Tập đoàn Alibaba.

Trong khi đó, Hổ Kình nắm giữ 100% cổ phần của Đại Ngư Khoái Lạc - hiện đang là cổ đông lớn nhất của Galaxy Cool.

Với những mối liên hệ này, truyền thông suy đoán, Triệu Lộ Tư gia nhập một công ty có quyền kiểm soát Galaxy Cool, nên cô sẽ không vướng rắc rối về vấn đề bồi thường hợp đồng.

Triệu Lộ Tư gây bất ngờ khi hợp tác lại với người từng bị nghi ngờ bạo hành cô trong quá khứ.

