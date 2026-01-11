Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Sao quốc tế 11/01/2026 08:30

Xuất hiện tại sự kiện gần đây, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với mái tóc thẳng trẻ trung, được khen ngợi 'hack tuổi' ấn tượng.

Mới đây, đoàn phim “Tiểu thành đại sự” (tựa Việt: "Chuyện lớn nơi phố nhỏ") tổ chức họp báo trước ngày lên sóng CCTV8 (10/1), với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh.

Xuất hiện tại sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý với mái tóc thẳng trẻ trung, được khen ngợi "hack tuổi" ấn tượng. Trên Weibo, nhiều khán giả cho rằng diện mạo hiện tại của cô gợi nhớ hình ảnh thời “Minh lan truyện” cách đây 8 năm. Chủ đề liên quan đến vẻ ngoài của Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng thu hút hơn 20 triệu lượt xem.

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40 - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40 - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40 - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Lang Phường, Hà Bắc (Trung Quốc), trong một gia đình có hoàn cảnh không mấy dư dả. Do điều kiện kinh tế hạn chế, cô không học đại học mà tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Thông tin Điện tử Lang Phường sau bậc trung học phổ thông.

Khi mới bước vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh gặp nhiều bất lợi so với các diễn viên được đào tạo chính quy. Cô từng đối mặt với không ít ý kiến hoài nghi về học vấn, kỹ năng nghề nghiệp và phong cách cá nhân.

Dù đối mặt với nhiều hoài nghi ban đầu, Triệu Lệ Dĩnh kiên trì nỗ lực hoàn thiện bản thân và từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên màn ảnh Hoa ngữ qua loạt tác phẩm như "Lục Trinh truyền kỳ", "Sam Sam tới rồi", "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều truyện", "Minh Lan truyện", "Hạnh phúc đến vạn gia", "Gió thổi bán hạ" hay "Dữ phượng hành".

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40 - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40 - Ảnh 5

Hình ảnh nữ diễn viên mạnh mẽ, độc lập gắn bó với Triệu Lệ Dĩnh trong nhiều năm, giúp cô mở rộng sức ảnh hưởng ra ngoài Trung Quốc và trở thành một trong những gương mặt bảo chứng rating của truyền hình Hoa ngữ.

Năm 2025 được xem là giai đoạn nhiều thử thách đối với Triệu Lệ Dĩnh khi phong độ của cô có dấu hiệu chững lại. Hai dự án được kỳ vọng là “Hoa hướng dương” và “Tại nhân gian” đều không đạt được hiệu ứng như mong đợi, cả về chuyên môn lẫn phản ứng từ khán giả. Đặc biệt, “Tại nhân gian” dù từng được quảng bá với tham vọng tiếp cận thị trường quốc tế nhưng lại ra mắt khá lặng lẽ, không tạo được dấu ấn đáng kể.

Sau một năm nhiều biến động, khán giả kỳ vọng 2026 sẽ là thời điểm Triệu Lệ Dĩnh điều chỉnh chiến lược, lấy lại phong độ và tiếp tục khẳng định vị thế vốn có của mình trên màn ảnh Hoa ngữ, nhất là khi cô vẫn sở hữu nền tảng diễn xuất và sức hút tích lũy qua nhiều năm hoạt động.

Bộ phim “Chuyện lớn nơi thị trấn nhỏ” (Tiểu thành đại sự) do Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính cuối cùng đã có lịch phát sóng chính thức vào ngày 10.1.

