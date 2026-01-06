Ngay từ khi ra mắt thông tin, Tiểu Thành Đại Sự được định vị là phim chính luận - chính kịch mang màu sắc cải cách, ca ngợi tinh thần xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn đầu cải cách mở cửa. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng dành cho dàn diễn viên, bộ phim lại nhanh chóng bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng thành công, khi giới phân tích cho rằng kịch bản có nguy cơ trở thành "điểm tử".

Ngày 5/1, bộ phim truyền hình Tiểu Thành Đại Sự chính thức công bố lịch phát sóng. Phim sẽ lên sóng kênh CCTV-8 từ ngày 10/1, đồng thời phát hành trực tuyến trên Tencent Video. Dự án đánh dấu lần hợp tác hiếm hoi giữa Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh, hai gương mặt ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ.

Theo phần giới thiệu nội dung chính thức, câu chuyện lấy bối cảnh đầu thập niên 1980. Để thúc đẩy phát triển kinh tế, huyện Bình Xuyên quyết định thành lập trấn Nguyệt Hải. Hai cán bộ trẻ có năng lực và cá tính nổi bật là Lý Thu Bình và Trịnh Đức Thành, kiên trì lý tưởng "thành phố của nhân dân do nhân dân xây dựng", đã tận dụng chính sách cải cách và văn kiện Trung ương để tìm ra con đường đột phá.

Không sử dụng ngân sách nhà nước, họ dẫn dắt hàng chục nghìn nông dân góp vốn, liên doanh, từng bước xây dựng một đô thị hiện đại trên vùng bãi bồi hoang vu. Đây được mô tả như một kỳ tích "từ con số không", không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng đất nghèo mà còn xoay chuyển vận mệnh của hàng trăm nghìn người dân.

Tuy nhiên, chỉ với hơn 5 phút trailer định ngày chiếu, nhiều ý kiến cho rằng phong cách kể chuyện của biên kịch Viên Khắc Bình gần như không có sự thay đổi.

Công thức quen thuộc tiếp tục được lặp lại: mở đầu bằng vài lớp lang mang tính "giả hiện thực" để tạo cảm giác chân thật, tiếp đến là xây dựng các nhân vật chính diện mang tinh thần chính luận cao độ, rồi cài cắm những mâu thuẫn bị cho là khiên cưỡng nhằm đẩy cảm xúc, trước khi khép lại bằng một cái kết viên mãn.

Nhiều ý kiến cho rằng, phim chính luận không chỉ dừng lại ở việc truyền tải tinh thần tích cực hay ca ngợi thành tựu, mà còn cần gánh vác giá trị lịch sử và xã hội học. Những tác phẩm thực sự thuyết phục phải chỉ ra được "nút thắt" của thời đại, lý giải vì sao cải cách cần thiết, và bằng cách nào con người đã vượt qua giới hạn của hoàn cảnh. Đây lại chính là năng lực mà không ít biên kịch bị cho là còn thiếu, khi lựa chọn lối viết an toàn, thiên về cảm xúc hơn là phân tích bản chất vấn đề.