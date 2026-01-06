Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Sao quốc tế 06/01/2026 17:09

Ngày 5/1, bộ phim truyền hình Tiểu Thành Đại Sự chính thức công bố lịch phát sóng. Phim sẽ lên sóng kênh CCTV-8 từ ngày 10/1, đồng thời phát hành trực tuyến trên Tencent Video. Dự án đánh dấu lần hợp tác hiếm hoi giữa Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh, hai gương mặt ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. 

Ngày 5/1, bộ phim truyền hình Tiểu Thành Đại Sự chính thức công bố lịch phát sóng. Phim sẽ lên sóng kênh CCTV-8 từ ngày 10/1, đồng thời phát hành trực tuyến trên Tencent Video. Dự án đánh dấu lần hợp tác hiếm hoi giữa Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh, hai gương mặt ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. 

Ngay từ khi ra mắt thông tin, Tiểu Thành Đại Sự được định vị là phim chính luận - chính kịch mang màu sắc cải cách, ca ngợi tinh thần xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn đầu cải cách mở cửa. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng dành cho dàn diễn viên, bộ phim lại nhanh chóng bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng thành công, khi giới phân tích cho rằng kịch bản có nguy cơ trở thành "điểm tử".

 Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi? - Ảnh 1

Theo phần giới thiệu nội dung chính thức, câu chuyện lấy bối cảnh đầu thập niên 1980. Để thúc đẩy phát triển kinh tế, huyện Bình Xuyên quyết định thành lập trấn Nguyệt Hải. Hai cán bộ trẻ có năng lực và cá tính nổi bật là Lý Thu Bình và Trịnh Đức Thành, kiên trì lý tưởng "thành phố của nhân dân do nhân dân xây dựng", đã tận dụng chính sách cải cách và văn kiện Trung ương để tìm ra con đường đột phá.

Không sử dụng ngân sách nhà nước, họ dẫn dắt hàng chục nghìn nông dân góp vốn, liên doanh, từng bước xây dựng một đô thị hiện đại trên vùng bãi bồi hoang vu. Đây được mô tả như một kỳ tích "từ con số không", không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng đất nghèo mà còn xoay chuyển vận mệnh của hàng trăm nghìn người dân. 

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi? - Ảnh 2

Tuy nhiên, chỉ với hơn 5 phút trailer định ngày chiếu, nhiều ý kiến cho rằng phong cách kể chuyện của biên kịch Viên Khắc Bình gần như không có sự thay đổi.

Công thức quen thuộc tiếp tục được lặp lại: mở đầu bằng vài lớp lang mang tính "giả hiện thực" để tạo cảm giác chân thật, tiếp đến là xây dựng các nhân vật chính diện mang tinh thần chính luận cao độ, rồi cài cắm những mâu thuẫn bị cho là khiên cưỡng nhằm đẩy cảm xúc, trước khi khép lại bằng một cái kết viên mãn.

Nhiều ý kiến cho rằng, phim chính luận không chỉ dừng lại ở việc truyền tải tinh thần tích cực hay ca ngợi thành tựu, mà còn cần gánh vác giá trị lịch sử và xã hội học. Những tác phẩm thực sự thuyết phục phải chỉ ra được "nút thắt" của thời đại, lý giải vì sao cải cách cần thiết, và bằng cách nào con người đã vượt qua giới hạn của hoàn cảnh. Đây lại chính là năng lực mà không ít biên kịch bị cho là còn thiếu, khi lựa chọn lối viết an toàn, thiên về cảm xúc hơn là phân tích bản chất vấn đề.

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

Từng được xem là một hiện tượng của màn ảnh châu Á, "Sở Kiều truyện" ghi nhận mức độ phổ biến kỷ lục với hơn 40 tỉ lượt xem trong thời gian phát sóng, cao nhất lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Sau hơn 7 năm kể từ khi phần đầu khép lại, dự án "Sở Kiều truyện" phần 2 đã hoàn tất quá trình ghi hình và bước vào giai đoạn quảng bá.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

Triệu Lệ Dĩnh bị tố 'không muốn đóng quảng cáo' nhưng vẫn nhận lời mời

Triệu Lệ Dĩnh bị tố 'không muốn đóng quảng cáo' nhưng vẫn nhận lời mời

Triệu Lệ Dĩnh trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong hơn 18 năm hoạt động nghệ thuật

Triệu Lệ Dĩnh trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong hơn 18 năm hoạt động nghệ thuật

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng rình rập con dâu vì sợ con trai 'hao mòn sức lực' để rồi nhận cái kết lại khiến mẹ chồng 'á khẩu'

Mẹ chồng rình rập con dâu vì sợ con trai 'hao mòn sức lực' để rồi nhận cái kết lại khiến mẹ chồng 'á khẩu'

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Bị nhà chồng đuổi ra ở trọ để chia tài sản cho con út, tôi chết lặng khi biết sự thật tàn nhẫn phía sau

Bị nhà chồng đuổi ra ở trọ để chia tài sản cho con út, tôi chết lặng khi biết sự thật tàn nhẫn phía sau

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Tiệc đầy tháng của cháu nội vắng bóng bố mẹ chồng, sự thật phía sau khiến tôi chỉ biết khóc nghẹn

Tiệc đầy tháng của cháu nội vắng bóng bố mẹ chồng, sự thật phía sau khiến tôi chỉ biết khóc nghẹn

Tâm sự 35 phút trước
Tại sao biết chồng '5 lần 7 lượt' ngoại tình tư tưởng, người vợ đang mang thai vẫn quyết định không buông tay?

Tại sao biết chồng '5 lần 7 lượt' ngoại tình tư tưởng, người vợ đang mang thai vẫn quyết định không buông tay?

Tâm sự 40 phút trước
Đúng 00h00 ngày 7/1/2026, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng 00h00 ngày 7/1/2026, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, ai đen mặc ai, 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa, về sau càng lắm tiền nhiều của

Sau ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, ai đen mặc ai, 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa, về sau càng lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 7/1/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/1/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Sao quốc tế 4 giờ 28 phút trước
3 con giáp nhiều cát tinh bậc nhất năm Bính Ngọ 2026, Tài Lộc ào ạt, may mắn đủ đường, tình duyên lên hương, giàu không ai sánh bằng

3 con giáp nhiều cát tinh bậc nhất năm Bính Ngọ 2026, Tài Lộc ào ạt, may mắn đủ đường, tình duyên lên hương, giàu không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

Tử vi thứ Tư 7/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Tư 7/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi cover bài hát của cố ca sĩ

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi cover bài hát của cố ca sĩ

Xa Thị Mạn 'thống trị' tuyệt đối tại sự kiện Lễ trao giải TVB Anniversary Awards 2025

Xa Thị Mạn 'thống trị' tuyệt đối tại sự kiện Lễ trao giải TVB Anniversary Awards 2025

Tiết lộ 'người tình' màn ảnh ăn ý nhất của Tiêu Chiến

Tiết lộ 'người tình' màn ảnh ăn ý nhất của Tiêu Chiến

Một nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 23 vì té lầu lúc đang quay phim ở nước ngoài

Một nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 23 vì té lầu lúc đang quay phim ở nước ngoài

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp