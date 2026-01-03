Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

'Sở Kiều truyện' từng là một trong những tác phẩm truyền hình gây tiếng vang lớn nhất của màn ảnh Hoa ngữ năm 2017. Sau hơn 7 năm kể từ khi phần đầu khép lại, dự án phần hai chính thức được khởi động, hoàn tất quá trình ghi hình và hiện bước vào giai đoạn quảng bá đến công chúng.

Trong những đoạn video hậu trường và tư liệu quảng bá mới được ê-kíp công bố, Hoàng Dương Điền Điềm - người đảm nhận vai Sở Kiều - xuất hiện với nhiều tạo hình đa dạng, từ tân nương, ăn mày, nô lệ cho đến nữ tướng nơi chiến trường khốc liệt. Không ít ý kiến cho rằng với ngoại hình nổi bật và đường nét gương mặt hài hòa, tinh tế, nữ diễn viên không gặp bất lợi về tạo hình khi tham gia dòng phim cổ trang. Tuy nhiên, điểm gây tranh luận lớn nhất lại nằm ở gương mặt còn khá non trẻ của Hoàng Dương Điền Điềm. Nội dung "Sở Kiều truyện phần 2: Sống lại từ hồ băng" tiếp nối trực tiếp phần một, đặt nhân vật Sở Kiều vào giai đoạn đã trải qua nhiều năm chinh chiến, từng nếm đủ gian truân, thất vọng và mất mát. Nhân vật vì thế cần toát lên sự từng trải, phong trần và mệt mỏi của một nữ tướng dày dạn kinh nghiệm.

Trái với yêu cầu đó, gương mặt và thần thái của Hoàng Dương Điền Điềm vẫn mang nét trẻ trung, mong manh của một thiếu nữ vừa bước qua tuổi 18, chưa in dấu những thăng trầm cuộc đời. Sự chênh lệch này khiến không ít khán giả cảm thấy khó đồng cảm và nhập tâm vào diễn biến tâm lý nhân vật.

Bên cạnh đó, không ít người so sánh nữ diễn viên trẻ với Triệu Lệ Dĩnh và cho rằng cô sẽ khó vượt qua cái bóng quá lớn mà đàn chị từng để lại với vai diễn Sở Kiều. Trước đó, thành công của Triệu Lệ Dĩnh qua vai diễn Sở Kiều giúp cô củng cố vị thế "nữ hoàng rating", khẳng định thực lực diễn xuất, biến cô từ sao hạng A thành một minh tinh thực lực của điện ảnh Hoa ngữ. Trong phần hai của "Sở Kiều truyện", vai nữ chính Sở Kiều được giao cho Hoàng Dương Điền Điềm, nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007. Nhân vật Vũ Văn Nguyệt do Lý Quân Nhuệ đảm nhận, trong khi tuyến phản diện Yến Tuấn được thể hiện bởi Trương Khang Lạc. Bên cạnh đó, Hạ Mộng - thủ khoa đầu vào của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - vào vai công chúa Thuần Nhi. Tác phẩm còn có sự tham gia của Lý Mộng trong vai Biện Hoàng Hậu, góp phần hoàn thiện dàn diễn viên cho dự án.

