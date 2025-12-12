Xôn xao nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chia tay 'bạn trai tin đồn' khiến fan nhẹ nhõm

Sao quốc tế 12/12/2025 15:11

Tháng 5, truyền thông Trung Quốc rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò đạo diễn Triệu Đức Dận - người hợp tác cùng cô trong dự án Tâm sự của Kiều Nghiên.

Triệu Lệ Dĩnh thậm chí giao chìa khóa nhà riêng cho nam đạo diễn, khiến anh thường xuyên ra vào nhà và có mối quan hệ gần gũi với con trai của cô. Thợ săn ảnh từng ghi lại hình ảnh Triệu Đức Dận nắm tay con trai của Triệu Lệ Dĩnh đi dạo.

Tin đồn này thực tế đã xuất hiện từ năm 2024 khi Triệu Đức Dận có nhiều hành động thân mật, như trao đổi ánh mắt hay vén váy cho Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện ra mắt phim.

Tháng 2/2024, có người bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh đi mua sắm ở Pháp cùng một người đàn ông được cho là nam đạo diễn. Đầu năm nay, cô dẫn con trai đi xem pháo hoa với một người đàn ông được cho là Triệu Đức Dận.

Triệu Đức Dận được cho là người đàn ông đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò sau khi ly hôn nam diễn viên Phùng Thiệu Phong vào năm 2021. Sau ly hôn, cô tập trung cho công việc, đồng hành cùng chồng cũ chăm sóc con trai và liên tục gặt hái nhiều thành tựu nghệ thuật.

Khi thông tin Triệu Lệ Dĩnh có bạn trai lan truyền, người hâm mộ không phản đối cho đến khi các chi tiết về quá khứ của Triệu Đức Dận xuất hiện.

Nam đạo diễn xuất thân trong gia đình có nhiều rắc rối, trong đó một số người thân từng liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm. Dù Triệu Đức Dận khẳng định mình là người duy nhất trong nhà được định hướng học hành đàng hoàng, quá khứ của gia đình anh khiến nhiều fan lo lắng cho nữ diễn viên.

Trước những thông tin bất lợi, người hâm mộ khuyên Triệu Lệ Dĩnh nên sớm kết thúc mối quan hệ để bảo vệ hình ảnh. Cả hai vẫn giữ im lặng trước dư luận.

Ngày 12/11, một số nguồn tin bất ngờ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh đã âm thầm chia tay Triệu Đức Dận. Nữ diễn viên được cho là đã “đường ai nấy đi” từ một thời gian trước. Trong lần hiếm hoi xuất hiện gần đây, cô đi dạo phố một mình, không có bạn trai hay trợ lý đi cùng.

Ngay lập tức, các từ khóa “Triệu Lệ Dĩnh đi một mình”, “Triệu Lệ Dĩnh chia tay bạn trai” lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng, mong cô sớm gặp được người xứng đáng hơn.

Mới đây, danh sách Top 10 mỹ nhân có lượng xem hashtag TikTok lớn nhất đã được công bố, qua đó cho thấy rõ mức độ phổ biến và sức hấp dẫn thương mại của dàn diễn viên trẻ hiện nay.

