Trần Nghiên Hy bị chỉ trích vì lợi dụng chồng cũ Trần Hiểu

Hiện tại, cả Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đều đang có phim phát sóng.

Mới đây, tác phẩm Người làm ăn lớn của Trần Hiểu được đánh giá có chất lượng cao, tỷ suất người xem khá tốt. Ngược lại, bộ phim Thư kích hồ điệp (Ngắm bắn hồ điệp) của Trần Nghiên Hy thành tích bết bát hơn, trung bình mỗi ngày chưa vượt qua 20 triệu lượt xem.

Mặt khác, Trần Nghiên Hy còn bị chỉ trích vì lợi dụng chồng cũ để quảng bá cho bộ phim của mình. Khán giả phát hiện sau khi phim của Trần Nghiên Hy lên sóng, các chủ đề về cuộc hôn nhân với Trần Hiểu liên tiếp được đẩy lên thành từ khóa nóng. Nhân vật trong phim của Trần Nghiên Hy cũng là người phụ nữ đã ly hôn, vì vậy trong các từ khóa bàn luận về phim thường có thông tin ám chỉ cô đã thoát khỏi người chồng cũ tệ bạc, hiện tại sống hạnh phúc, rực rỡ hơn.

Trần Nghiên Hy bị chỉ trích vì lợi dụng chồng cũ Trần Hiểu - Ảnh 1

Theo thống kê của Sina, loạt từ khóa của phim Thư kích hồ điệp gắn liên kết với Trần Hiểu có thể kể đến "Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy", "Nhan sắc rạng rỡ của Trần Nghiên Hy", "quảng bá phim Thư kích hồ điệp gợi nhớ về Trần Hiểu Trần Nghiên Hy", "Dáng vẻ hạnh phúc của Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn", "Tin đồn về Trần Nghiên Hy"... Việc gắn tên Trần Hiểu và ly hôn giúp phim của Trần Nghiên Hy được chú ý, cải thiện các số liệu bết bát từ trước. Nhiều người khó chịu khi cả hai đã đường ai nấy đi nhưng nữ diễn viên vẫn nhắc tên chồng cũ.

Trên trang Weibo, nhiều khán giả cho rằng Thư kích hồ điệp thiếu chiều sâu, câu chuyện nhân vật nhân văn nhưng nội dung bị che mờ vì đoàn phim luôn nhồi nhét cảnh tình cảm trai gái vào mọi cảnh quay. Các nhân vật thiếu đi tính đa diện, phức tạp mà chỉ tập trung vào tình cảm nam nữ.

Trần Nghiên Hy bị chỉ trích vì lợi dụng chồng cũ Trần Hiểu - Ảnh 2

Trên trang mạng Tencent Video, hình ảnh giới thiệu của mỗi tập phim đều là cảnh hôn nóng bỏng của Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ ở các tư thế, hoàn cảnh khác nhau. Khán giả không cảm thấy hấp dẫn mà chê những nụ hôn này thô tục, thiếu sự lãng mạn, phim chỉ muốn PR cảnh nóng để thu hút người xem.

Thư kích hồ điệp kể về nữ chính Sầm Quan (Trần Nghiên Hy), sau khi bị chồng phản bội dẫn tới ly hôn. Sau đó, cô nảy sinh tình cảm với cậu sinh viên mà cô tài trợ học đại học. Khi dự án mới khởi quay, việc Trần Nghiên Hy lớn hơn Châu Kha Vũ tới 19 tuổi tạo nên không ít tranh cãi.

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy chững lại sau khi kết hôn, cô chủ yếu dành thời gian để sinh con, chăm sóc gia đình. Trở lại với trạng thái độc thân, Trần Nghiên Hy tích cực đóng phim nhưng do danh tiếng giảm sút và hạn chế về tuổi tác, cô không thể nhận vai nữ chính những dự án lớn. Sự thất bại của Thư kích hồ điệp cho thấy Trần Nghiên Hy không thể tự mình gánh vác tác phẩm thu hút người xem. Vì vậy, cơ hội nhận phim của cô trong tương lai bị ảnh hưởng.

Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy

Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy

Trần Hiểu xuất hiện với thân hình gầy gò đáng báo động, vẻ mặt mệt mỏi và làn da tái nhợt.

