Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

Tại Đêm hội weibo, Lưu Vũ Ninh đã trở thành cái tên gây chú ý nhất trong dàn diễn viên triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ. Anh vượt mặt dàn nam thần đang nổi như Trương Lăng Hách, Tống Uy Long, Đinh Vũ Hề,... để ngồi vị trí trung tâm hàng thứ 3. Điều này thể hiện sự công nhận của người trong ngành đối với các thành tựu mà nam ngôi sao gặt hái được trong một năm qua.

Lý giải vì điều này, netizen nhận xét Lưu Vũ Ninh là cái tên nở muộn của màn ảnh nhưng mỗi bước chân trên con đường sự nghiệp của nam diễn viên đều rất vững chắc, tạo tiếng vang lớn.

Ngay thời điểm bắt đầu, Lưu Vũ Ninh chỉ là ca sĩ chuyên hát nhạc cover trên các nền tảng số. Tuy nhiên, nhờ tích cách hài hước, ngoại hình điển trai và chiều cao 1m89, anh nhanh chóng trở thành hiện tượng trên nền tảng Douyin.

Sau khi có nền tảng fan ổn định, Lưu Vũ Ninh bắt đầu lấn sâu lĩnh vực âm nhạc chính thống. Anh phát hành đĩa đơn, tham gia chương trình truyền hình và đặc biệt gây ấn tượng với vai trò ca sĩ thể hiện nhạc phim.

Chính mảng OST đã giúp anh bước vào quỹ đạo của khán giả đại chúng. Giọng hát mang màu sắc tự sự, trầm bổng đã giúp anh trở thành lựa chọn quen thuộc cho nhiều bộ phim truyền hình.

Vì góp giọng ở nhiều tác phẩm hot, có OST viral, Lưu Vũ Ninh được khán giả ưu ái với biệt danh "ông hoàng nhạc phim phim có kết thúc ngọt ngào" khiến mỗi bộ phim mà anh tham gia khiến khán giả an tâm theo dõi.

Bắt đầu từ vai trò ca sĩ mạng, Lưu Vũ Ninh trở thành "ông hoàng OST mới" của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh: SINA

Thành công với vai trò ca sĩ, Lưu Vũ Ninh tiếp tục lấn sân sang diễn xuất. Nếu xét về danh tiếng thì nam diễn viên đã có thể nhận vai nam chính ngay từ khi bước vào con đường diễn xuất.

Nhưng Lưu Vũ Ninhh lựa chọn bắt đầu bằng các vai phụ, khách mời trong các bộ phim truyền hình như Trường ca hành, An Lạc truyện, Luận ai xứng danh anh hùng,... Tuy nhiên, chỉ với vai phụ đầu tiên trong sự nghiệp trong bộ phim Trường ca hành, anh nhận được sự yêu thích của khán giả. Cặp đôi phụ trong phim do anh đóng cặp với Triệu Lộ Tư cũng được khán giả yêu thích không kém cạnh cặp chính của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi.

Điểm nhấn trong sự nghiệp của Lưu Vũ Ninh là khi đảm nhận vai chính đầu tiên với dự án Nhất niệm quan sơn. Từ đó, các tác phẩm mới của anh như Khom lưng, Thư quyển nhất mộng đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt, trở thành một trong những diễn viên có nhiều phim ăn khách nhất trong hai năm trở lại đây.