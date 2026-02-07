Lưu Vũ Ninh dành thiện cảm cho Bạch Lộc, khoảnh khắc của cả hai 'gây sốt'

Sao quốc tế 07/02/2026 08:21

Phản ứng vui vẻ của Bạch Lộc cho thấy sự đồng cảm với lời chia sẻ của Lưu Vũ Ninh. Nhiều khán giả nhận xét sự tương tác tự nhiên giữa hai nghệ sĩ mang lại cảm giác gần gũi, thể hiện tình bạn tích cực trong môi trường giải trí vốn nhiều cạnh tranh.

Khi bước lên sân khấu nhận giải, Bạch Lộc quay sang Lưu Vũ Ninh và nói: “Lại gặp nhau rồi, bạn cùng bàn trong giải trí”. Lời chia sẻ hài hước khiến khán phòng bật cười, còn nam nghệ sĩ đáp lại bằng cử chỉ chào thân thiện.

Trong phần phát biểu sau đó, Lưu Vũ Ninh cho biết, anh cảm thấy “rất kỳ diệu” khi từ những ngày đầu ra mắt đã nhiều lần cùng Bạch Lộc xuất hiện tại các lễ trao giải, cùng chứng kiến sự trưởng thành của nhau qua từng chặng đường.

Phản ứng vui vẻ của Bạch Lộc cho thấy sự đồng cảm với lời chia sẻ của đồng nghiệp. Nhiều khán giả nhận xét sự tương tác tự nhiên giữa hai nghệ sĩ mang lại cảm giác gần gũi, thể hiện tình bạn tích cực trong môi trường giải trí vốn nhiều cạnh tranh.

Trong khi đó, Lưu Vũ Ninh nói với Bạch Lộc: “Cũng rất kỳ diệu, hình như từ lúc tôi vừa mới ra mắt đã luôn cùng Bạch Lộc đi chứng kiến sự trưởng thành của nhau”.

Việc cả hai thường xuyên cùng được vinh danh tại các sự kiện lớn cũng cho thấy nỗ lực bền bỉ và vị thế ngày càng vững chắc của mỗi người.

Đến nay, Lưu Vũ Ninh và Bạch Lộc chưa có dự án phim hay chương trình nghệ thuật chính thức hợp tác chung. Tuy vậy, truyền thông Hoa ngữ nhiều lần đề cập khả năng hai nghệ sĩ có thể đóng cặp trong một dự án tương lai - thông tin khiến người hâm mộ kỳ vọng bởi sự tương đồng về phong cách và sức hút.

Bạch Lộc sinh năm 1994 là nữ diễn viên Trung Quốc được khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình cổ trang và hiện đại. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, khả năng nhập vai linh hoạt. Các tác phẩm nổi bật của Bạch Lộc giúp cô trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ.

Lưu Vũ Ninh (sinh năm 1990) là ca sĩ kiêm diễn viên, nổi lên từ vai trò giọng ca chính của nhóm Modern Brothers. Anh được yêu thích nhờ chất giọng đặc trưng và hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực âm nhạc. Sau đó, Lưu Vũ Ninh mở rộng sang diễn xuất với nhiều vai diễn trong phim truyền hình, từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

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 “Đường cung kỳ án” do Bạch Lộc và Vương Tinh Việt đóng chính sẽ chính thức phát sóng từ ngày 5/2. Phim được phát trên nền tảng Youku và trên kênh CCTV8 (Trung Quốc), sau 21h30 mỗi ngày, mỗi ngày chiếu hai tập.

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