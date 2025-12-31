Bạch Lộc và Điền Hi Vi nằm trong top 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc'

Sao quốc tế 31/12/2025 17:30

Chuyên trang TC Candler đã công bố Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, được tuyển chọn từ khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng đến từ hơn 50 quốc gia. Trong đó, Trung Quốc có hai đại diện là nữ diễn viên Bạch Lộc và Điền Hi Vi.

Theo tiêu chí của TC Candler, số điểm mỗi nghệ sĩ nhận được là trung bình của các tiêu chí như sự ủng hộ của người hâm mộ, tỷ lệ gương mặt, khí chất độc đáo của mỗi ngôi sao, sự lựa chọn từ giám khảo... Với kết quả bình chọn năm nay, nhiều người cho rằng Điền Hi Vi và Bạch Lộc là những nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng chưa đủ ấn tượng để đại diện cho vẻ đẹp của Trung Quốc.

 

Bên cạnh đó, những người ủng hộ cho rằng ngoại trừ yếu tố ngoại hình, Bạch Lộc và Điền Hi Vi còn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ nên mới giành chiến thắng.

Bạch Lộc và Điền Hi Vi nằm trong top 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' - Ảnh 1

Điền Hi Vi hiện là ngôi sao nổi bật của lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Nữ diễn viên được mệnh danh là "búp bê cổ trang" nhờ ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt to tròn, gương mặt đầy đặn cùng nụ cười sáng tạo thiện cảm cho người đối diện.

Khán giả bình luận nụ cười của Điền Hi Vi mang lại năng lượng tích cực. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên lại mang tới cảm giác tràn đầy sức sống, nhiệt tình vui vẻ nhờ đó dù bước trên thảm đỏ cạnh tranh với hàng chục ngôi sao khác, Điền Hi Vi vẫn không nhạt nhòa.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thường có điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm.

Bạch Lộc và Điền Hi Vi nằm trong top 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' - Ảnh 2

Trong khi đó, Bạch Lộc từng là trường hợp hiếm hoi một hot girl mạng vươn lên thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí Hoa ngữ. Những năm đầu đóng phim, Bạch Lộc bị chê có ngoại hình bình thường nhiều khuyết điểm, thậm chí còn nằm trong nhóm "tứ phổ" - 4 diễn viên nữ kém sắc nhất màn ảnh.

Tuy nhiên, những năm gần đây Bạch Lộc ngày càng thời thượng và đẹp mặn mà. Cùng với đó, cô trở thành gương mặt ăn khách trên truyền hình, được các nhà sản xuất phim và show giải trí săn đón.

 

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được TC Candler công bố hàng năm kể từ năm 1990. Trong những năm gần đây, danh sách này đã thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội và hàng trăm triệu lượt xem.

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Mới đây, Trần Đô Linh là khách mời trong chương trình Tinh Quang Đại Thưởng do Tencent Video tổ chức. Nữ diễn viên đi cùng đoàn phim “Nhạn hồi thời”, có sự hiện diện của Tân Vân Lai và Ôn Tranh Vanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Bạch Lộc đón tuổi 31 bằng lần đầu nhuộm tóc hồng, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên ban Lộc, 99% trúng số độc đắc, tài khoản có trăm tỷ, sống trong như ý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên ban Lộc, 99% trúng số độc đắc, tài khoản có trăm tỷ, sống trong như ý

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Sáu 2/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 2/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/1/2026, 3 con giáp như 'Cá Chép Hóa Rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên chạm đỉnh, chính thức thoát khổ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/1/2026, 3 con giáp như 'Cá Chép Hóa Rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên chạm đỉnh, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/1/2026, Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/1/2026, Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa?

Không ngờ loại quả vốn bị ngó lơ lại là "thần dược" giúp sống khỏe thọ lâu, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Sau hôm nay, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/1/2026), 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo, trả sạch nợ nần

Cuối ngày hôm nay (1/1/2026), 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo, trả sạch nợ nần

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc đếm không xuể, sớm đổi nhà sang chảnh

Sau ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc đếm không xuể, sớm đổi nhà sang chảnh

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Giá vàng hôm nay, ngày 31/12/2025: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu, vàng SJC về 154 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/12/2025: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu, vàng SJC về 154 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 31/12/2025, 3 con giáp này tiền về đầy tay, tài vận thăng hoa, một bước lên tiên, đi đâu cũng hốt vàng hốt bạc

Đúng 20h hôm nay, ngày 31/12/2025, 3 con giáp này tiền về đầy tay, tài vận thăng hoa, một bước lên tiên, đi đâu cũng hốt vàng hốt bạc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão