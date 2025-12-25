Mới đây, Trần Đô Linh là khách mời trong chương trình Tinh Quang Đại Thưởng do Tencent Video tổ chức. Nữ diễn viên đi cùng đoàn phim “Nhạn hồi thời”, có sự hiện diện của Tân Vân Lai và Ôn Tranh Vanh.

Theo đó, bài phát biểu nhận giải của Trần Đô Linh gây sốt trên mạng xã hội khi nhận hàng triệu lượt yêu thích trên nền tảng Douyin. Các kênh truyền hình chính thống cũng đăng lại những câu nói của nữ diễn viên sinh năm 1993. "Xin chào mọi người, tôi là Trần Đô Linh. Tôi luôn cảm thấy diễn viên là nghề rất may mắn. Trong quá trình làm việc, tôi thường thấy mình giống như một vật mang và chứa đựng ánh sáng. Bản thân mặt trăng không tự phát sáng, tôi cũng vậy. Tôi mang trong mình giá trị của tác phẩm, sức hút của nhân vật, cùng sự nỗ lực và tài năng của tất cả những người trước và sau ống kính. Sức ảnh hưởng của nền tảng và truyền thông, sự nâng đỡ của người hâm mộ, tràng pháo tay của khán giả, chính ánh sáng của mọi người phản chiếu lên tôi, để hôm nay, ở khoảnh khắc này, tôi có thể tỏa sáng.

Trong tương lai, tôi sẽ mang theo sự quan tâm và nguồn năng lượng này, tiếp tục chuyên tâm diễn xuất, tiếp tục làm một người có thể gánh và chứa đựng tất cả ánh sáng", Trần Đô Linh chia sẻ. Bài phát biểu của Trần Đô Linh còn trở thành đề thi mẫu nghị luận xã hội cho nhiều học sinh ôn thi đại học. Dự kiến, phát biểu của sao nữ sinh năm 1993 sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh những tín hiệu tích cực, tranh cãi cũng xuất hiện. Nhiều người lên tiếng chỉ trích Bạch Lộc vì không vỗ tay chúc mừng khi Trần Đô Linh lên nhận giải và phát biểu. Từ đây, nhiều người đặt nghi vấn hai diễn viên mâu thuẫn, bằng mặt không bằng lòng. Dù người hâm mộ của Bạch Lộc đã lên tiếng giải thích, cho rằng nữ diễn viên dùng ánh mắt khích lệ, vỗ nhẹ vào phần cánh tay nhưng ồn ào vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện tại, đề tài này vẫn đang tạo ra luồng dư luận trái chiều và có độ thảo luận cao trên mạng xã hội

