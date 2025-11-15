Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Sao quốc tế 15/11/2025 14:15

Những ngày gần đây, mạng xã hội đồng loạt chia sẻ đoạn video gây bão ghi lại khoảnh khắc Bạch Lộc và đàn em kém sáu tuổi Phạm Thừa Thừa cùng xuất hiện trong trang phục truyền thống của người Tajik tại Tân Cương. 

Trong thước phim đang lan truyền chóng mặt này, Bạch Lộc được thấy nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay phải của Phạm Thừa Thừa. Đáp lại, nam thần tượng sinh năm 2000 đưa tay chạm nhẹ lên đầu đàn chị, tạo nên khung cảnh dịu dàng đến mức nhiều khán giả ví như cảnh phim bước ra từ ngôn tình. Một số bình luận còn cho rằng chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến fan đẩy thuyền ùn ùn.

 

Tuy nhiên, sự lan truyền quá nhanh của đoạn video cũng kéo theo hàng loạt câu hỏi. Không ít người thắc mắc liệu đây chỉ là nghi thức văn hóa hay là ẩn ý về mối quan hệ thân mật hơn giữa hai nghệ sĩ? Chính sự tự nhiên trong hành động của Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa khiến nhiều người không tránh khỏi suy đoán. Trước làn sóng bàn luận ngày càng lớn, những thông tin liên quan đến nghi thức này cũng được đào sâu một cách chi tiết.

Văn hóa Tajik vốn phong phú với nhiều cách chào hỏi khác nhau, ví dụ như đàn ông thân thiết sẽ bắt tay rồi lần lượt hôn tay ba lần, phụ nữ thân thiết có thể hôn môi, người lớn tuổi hôn lên trán hoặc mắt trẻ nhỏ còn người nhỏ tuổi thể hiện sự kính trọng bằng cách hôn vào lòng bàn tay của bậc lớn hơn. Tất cả những điều này cho thấy hành động giữa Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa hoàn toàn nằm trong khuôn khổ văn hóa bản địa, không có yếu tố yêu đương như nhiều cư dân mạng lầm tưởng.

Sau khi các fan truy tìm ngọn nguồn đoạn clip, sự thật cũng nhanh chóng được làm rõ. Khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội thực chất là hậu trường ghi hình của chương trình truyền hình thực tế Keep Running, nơi cả hai đang cùng góp mặt. Trong số ghi hình tại Tân Cương, dàn cast được trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Tajik, bao gồm cả nghi thức chào hỏi đầy đặc trưng. Điều này đồng nghĩa với việc cảnh quay được thực hiện trước máy quay, dưới sự chứng kiến của ekip chương trình, chứ không phải khoảnh khắc riêng tư bị lộ ra như lời đồn.

Từ khi tham gia Keep Running, Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa cũng được nhận xét là ngày càng thân thiết. Nữ diễn viên sinh năm 1994 nổi tiếng hoạt bát, dễ thương và hài hước, thường chủ động tạo không khí vui vẻ cho cả nhóm. Trong khi đó, đàn em kém tuổi lại điềm đạm, ít nói nhưng luôn thể hiện sự quan tâm đúng mực đối với đồng nghiệp. Chính sự khác biệt này tạo nên phản ứng hóa học bất ngờ, khiến khán giả dễ dàng liên tưởng đến mô típ chị đẹp - em trai vốn rất hút fan. Khi đứng cạnh nhau trong trang phục dân tộc rực rỡ, cả hai tạo nên một bức tranh hài hòa đến mức nhiều cư dân mạng thừa nhận trông họ vô cùng hợp đôi. Cũng vì vậy, không ít người hâm mộ đã đẩy thuyền nhiệt tình dù biết rõ mọi thứ xuất phát từ nhiệm vụ chương trình.

Trong thời điểm video lan truyền, studio của cả hai nghệ sĩ đều không đưa ra phản hồi, bởi bản chất sự việc không phải scandal hay hiểu lầm nghiêm trọng cần được giải thích. Người hâm mộ quen thuộc với show thực tế đều hiểu rằng các nhiệm vụ văn hóa như vậy là điều bình thường trong hành trình trải nghiệm ở mỗi tập. Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa cũng xem nhau như đồng nghiệp thân thiết, nhiều lần hỗ trợ nhau trong thử thách và trò chuyện vui vẻ sau máy quay.

Bạch Lộc vừa gây chú ý khi tham dự một sự kiện của một thương hiệu kính mắt ở Hàng Châu (Trung Quốc). Đây là lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau khi nhuộm mái tóc hồng nổi bật.

