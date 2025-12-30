Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Theo Sina, Lâm Tuấn Kiệt và người đẹp Thất Thất hẹn hò từ năm 2024, nhiều lần được bắt gặp đi du lịch. Người mẫu 23 tuổi cũng đến các buổi biểu diễn âm nhạc của Lâm Tuấn Kiệt và ngồi ở hàng ghế VIP. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Lâm Tuấn Kiệt công khai đăng ảnh bạn gái, lại là trong buổi tụ họp riêng cùng cha mẹ.

trên trang cá nhân nam ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt đăng tải hình ảnh chụp cùng người thân trong gia đình nhân dịp sinh nhật 70 tuổi của mẹ anh. Trong hình xuất hiện nữ người mẫu Thất Thất cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa họ.

Đây cũng là lần đầu trong sự nghiệp Lâm Tuấn Kiệt công khai hẹn hò. Vì vậy, các thông tin về Thất Thất và tình sử của họ được khán giả Trung Quốc quan tâm nhiệt tình. Các từ khóa liên quan tới chuyện tình cảm của Lâm Tuấn Kiệt thu hút tới 300 triệu lượt đọc, chiếm giữ các vị trí cao nhất trên bảng tìm kiếm nóng của mạng xã hội Weibo.

Lâm Tuấn Kiệt hoạt động trong giới giải trí hơn 20 năm. Kể từ khi ra mắt đến nay, những tin đồn tình cảm xoay quanh anh không ít. Nhưng chưa có mối quan hệ nào được anh công khai xác nhận.

Thậm chí, có đồn đoán rằng Lâm Tuấn Kiệt công khai tình cảm đột ngột như vậy là vì bạn gái đã mang thai. Trước những đồn đoán, công ty quản lý của Lâm Tuấn Kiệt đã lên tiếng phủ nhận việc bạn gái của anh mang thai. Còn việc liệu nam ca sĩ có tin vui sắp tới hay không, phía công ty cho biết Lâm Tuấn Kiệt hiện sống rất vui vẻ và cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Lâm Tuấn Kiệt chưa có kế hoạch cụ thể, giai đoạn này anh vẫn sẽ tập trung vào công việc, cuộc sống.

Có nguồn tin tiết lộ, Lâm Tuấn Kiệt và Thất Thất đã hẹn hò thời gian dài. Một người Trung Quốc ở nước ngoài từng bắt gặp Lâm Tuấn Kiệt và bạn gái mặc áo đôi, cùng nhau đi dạo, mua sắm.

Vào tháng 6/2024, có người chụp được ảnh Lâm Tuấn Kiệt xuất hiện cùng bạn gái tại concert của anh.

Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, Lâm Tuấn Kiệt cho biết tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh rất đơn giản, anh thích kiểu con gái năng động, tươi sáng và lạc quan.

Nhìn vào ngoại hình của Thất Thất, khán giả nhận xét cô sở hữu những điều giống với hình mẫu lý tưởng của Lâm Tuấn Kiệt.

Lâm Tuấn Kiệt sinh năm 1981, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ người Singapore gốc Hoa. Trong giới giải trí Trung Quốc, Lâm Tuấn Kiệt được mệnh danh là một trong “Tân tứ đại thiên vương” - 4 ca sĩ C-pop nổi bật đầu những năm 2000 - cùng với Châu Kiệt Luân, La Chí Tường và Vương Lực Hoành.

Hồi tháng 7, trong concert tổ chức ở Bắc Kinh, Lâm Tuấn Kiệt tiết lộ bản thân gặp vấn đề về tim từ tháng 4 năm ngoái. Hiện anh phải uống thuốc mỗi ngày để kiểm soát tình trạng sức khỏe.