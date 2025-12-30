Thông tin MỚI vụ chồng sát hại vợ và cháu trai tử vong 'gây rúng động' ở Thanh Hóa

Đời sống 30/12/2025 14:58

Ngày 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin ban đầu vụ thảm án chồng chém chết vợ và 1 cháu bé 2 tuổi, chém chị dâu trọng thương rồi tới bệnh viện nhảy lầu tự tử xảy ra tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Lao Động, cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Nghi phạm Dương Văn Khánh (SN 1993) thực hiện hành vi phạm tội do không muốn ly hôn theo yêu cầu của vợ.

TVợ chồng Khánh phát sinh mâu thuẫn từ ngày 20/12/2025. Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Khánh đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Ngày 27/12, chị A. đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn) để ở. Tức giận, sáng 30/12, Khánh đi xe máy mang theo dao đến nhà mẹ vợ. Tại đây, Khánh đã chém vợ tử vong.

Sau đó, Khánh tiếp tục đến nhà chị Đ.T.N. (SN 2001; tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn), là chị dâu của chị A.. Thời điểm này, chị N. và con trai là cháu Đ.X.M. (SN 2023) đang ngủ trong phòng thì bất ngờ bị Khánh dùng dao chém, gây thương tích nặng cho hai mẹ con.

Thông tin MỚI vụ chồng sát hại vợ và cháu trai tử vong 'gây rúng động' ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào thì Khánh lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên vết thương quá nặng bé trai 2 tuổi đã tử vong. Chị N. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Khánh lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó tới bệnh viện nhảy lầu tự tử.

Hiện, vụ thảm án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

 

