Tin vui: Bé gái bị vùi ở vườn cao su được gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 30/12, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định bàn giao bé gái từng bị vùi lấp trong vườn cao su cho một gia đình tại thành phố Đà Nẵng nhận nuôi theo đúng quy định pháp luật. Ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết trước đó, một gia đình ở Gia Lai có đơn xin nhận nuôi bé gái này. Tuy nhiên, bé gái bị tim bẩm sinh, một bên tai tổn thương do vùi dưới đất lâu nên địa phương xác định cần lựa chọn gia đình có điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc y tế tốt hơn.

Bé gái bị vùi ở vườn cao su được gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi. Ảnh: Báo Dân Trí. Theo Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, qua rà soát hồ sơ, điều kiện thực tế, xã đã quyết định bàn giao bé gái cho một gia đình ở thành phố Đà Nẵng nhận nuôi. Đại diện UBND xã, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và gia đình nhận nuôi đã lập biên bản bàn giao theo quy định. "Để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của bé, gia đình nhận nuôi đề nghị không công khai thông tin cá nhân. Gia đình cũng cam kết sẽ nỗ lực điều trị các bệnh lý liên quan cho bé gái", ông Thắng cho hay.

Đại diện Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết sức khỏe bé gái đã ổn định, song vẫn còn một số tổn thương ở phần tai, tim bẩm sinh cần được điều trị trong thời gian tới. Gia đình nhận nuôi có nguyện vọng xin chuyển bé về Đà Nẵng để thuận lợi hơn trong việc chăm sóc, điều trị. Việc này đang chờ quyết định của lãnh đạo bệnh viện và địa phương. Thời điểm bé gái được người dân và cơ quan chức năng giải cứu, đưa đến bệnh viện. Ảnh: Báo Dân Trí. Như trước đó VNExpress đưa tin, khuya 8/12, anh Rơ Lan Bik, Đội sản xuất Ia Mơ, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, cùng nhóm công nhân đến kiểm tra khi nghe tiếng động bất thường. Tại hiện trường, con chó liên tục cào xuống đất, làm lộ tay chân và khuôn mặt bé gái còn nguyên dây rốn. Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh, cách xã Ia Mơ khoảng 100 km, trong tình trạng suy hô hấp.

