Ngày 12/12, người dân và Phật tử phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 2,5 kg, cao 46 cm bị bỏ lại trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 19/12, thông tin từ UBND phường Gò Vấp, TPHCM cho biết đang tìm thông tin liên quan một bé gái bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2, đường Lê Hoàng Phái.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 12/12, người dân và Phật tử phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2. Họ đã chăm sóc bé, gọi điện thoại báo tin với cơ quan chức năng.

Thời điểm phát hiện, bé gái có sức khỏe bình thường, nặng 2,5 kg, cao 46 cm.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Bé đang được chăm sóc tại chùa Kỳ Quang 2. UBND phường Gò Vấp thông báo ai là người thân của bé thì liên hệ cán bộ phụ trách trẻ em của phường (bà Trần Phi Mỹ Châu, số điện thoại: 0909229323).

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng phát hiện bé gái sơ sinh trong khuôn viên chùa. Cụ thể theo thông tin báo Lao Động, khoảng 22h40 ngày 15/8, phát hiện một bé sơ sinh cùng giỏ đồ ở khu vực cổng chùa Diễn Phúc (hay còn gọi là chùa Hệ) ở xã Tây Thụy Anh.

Thời điểm phát hiện, bên cạnh bé còn có tờ giấy với nội dung: "Do hoàn cảnh khó khăn không nuôi được bé nên con gửi vào chùa, mong nhà chùa nuôi dưỡng cháu khôn lớn để cháu nương nhờ cửa phật... Mong thầy không giao bất kỳ ai, con tin tưởng nhà chùa. Cháu sinh vào ngày 4/8/2025"...

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Tây Thụy Anh, đến thời điểm hiện tại tình hình sức khỏe bé ổn định và đang được nhà chùa chăm sóc. Cháu bé là bé gái.

