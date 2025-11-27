Công an đang xác minh vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 26/11, Công an phường An Lạc (TPHCM) cho biết đang làm rõ vụ một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống trong khu dân cư Hương Lộ 5.

Hiện trường nơi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: VietNamNet

Vào khoảng hơn 14h cùng ngày, người dân nghe tiếng khóc của trẻ em nên đi kiểm tra và phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn, đặt ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép hồ nước thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc).

Người dân nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau đó, người dân trình báo cơ quan chức năng. Bé gái được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và được chăm sóc ban đầu.

Lực lượng chức năng đã lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh quanh khu vực để xác minh, làm rõ người đã bỏ lại cháu bé.

Công an phường An Lạc đang tìm kiếm người thân của bé và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

