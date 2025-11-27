Tử vi 5 ngày liên tiếp (28/11 đến 2/12), 3 con giáp giàu to bất chấp, tiền bạc khởi sắc, bùng nổ may mắn, càng về cuối năm càng giàu

Tử vi 5 ngày liên tiếp (28/11 đến 2/12), Thiên tài chiếu số, tài lộc ngày càng dồi dào, bạn sẽ có những cơ hội nhỏ để kiếm tiền, nhưng việc tiêu tiền cũng không thua kém gì kiếm tiền, may mắn thay bạn tiêu bao nhiêu thì kiếm bù lại bấy nhiêu. Một số người có cơ hội trúng thưởng, trúng số, gặp được quý nhân, tìm được đồ đã mất từ lâu.

Tam Hợp soi sáng, hôm nay, bạn sẽ có mục đích và định hướng rõ ràng hơn trong công việc. Khát vọng thành công của bạn sẽ mạnh mẽ. Tuy nhiên, hãy lưu ý đến bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải trong công việc, bạn đừng trì hoãn và hãy giải quyết chúng ngay khi có dấu hiệu phát sinh thêm, càng sớm càng tốt.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (28/11 đến 2/12), cục diện Tam Hợp mang đến cho người tuổi Dậu rất nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên trơn tru suôn sẻ, bản mệnh thường xuyên được những lời yêu thương từ người ấy. Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai đã quá hiểu về nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong thời gian này, những chú Gà cần chú ý khi ký kết thỏa thuận hoặc hợp đồng liên quan đến tài chính. Lúc này nếu không tập trung nên bạn rất dễ để ra sai sót không đáng có, hãy cẩn thận hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 5 ngày liên tiếp (28/11 đến 2/12), con đường tài lộc cho tuổi Thìn có nhiều điểm tươi sáng. Con giáp này có thể được tăng lương hoặc được thưởng nóng do những thành tích xuất sắc đã gặt hái được suốt thời gian qua. Cấp trên luôn nhận ra được sự cố gắng và nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm cũng có những bước tiến đáng kể. Bản mệnh và nửa kia bắt đầu bàn tính đến việc về chung một nhà. Mặc dù thời gian yêu đương không quá lâu nhưng do có ấn tượng tốt và suy nghĩ chín chắn nên có thể coi đó là nhân duyên, nhận được sự ủng hộ từ gia đình cũng như bạn bè.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!