Thông tin MỚI trong vụ giáo viên và bảo mẫu nhiều lần hành hạ trẻ khuyết tật

Đời sống 27/11/2025 10:43

Giáo viên và bảo mẫu tại một cơ sở dạy trẻ khuyết tật, tự kỷ, chậm nói, tăng động ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị tố nhiều lần hành hạ trẻ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 27/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một giáo viên và một bảo mẫu của cơ sở dạy trẻ bị khuyết tật, tự kỷ, chậm nói, tăng động tại phường Ninh Hòa để điều tra về hành vi "hành hạ người khác".

Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Hào (37 tuổi) trú tại phường Ninh Hòa, là giáo viên, đồng thời cũng làm chủ cơ sở lớp mầm non độc lập Ngày Mới và Nguyễn Thị Bích Vân (32 tuổi) trú xã Hòa Trí, là bảo mẫu của cơ sở.

Thông tin MỚI trong vụ giáo viên và bảo mẫu nhiều lần hành hạ trẻ khuyết tật - Ảnh 1
Hành hạ trẻ khuyết tật, giáo viên và bảo mẫu trường mầm non bị khởi tố = - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, trên mạng xã hội, Công an phường Ninh Hòa nắm được thông tin tại lớp mầm non độc lập Ngày Mới ở tổ dân phố Xuân Hòa 2, phường Ninh Hòa, có một số trẻ bị đánh đập gây bức xúc dư luận.

Khẩn trương xác minh điều tra, bước đầu Công an phường Ninh Hòa xác định trong các ngày 15, 16 và 17-10, Nguyễn Thị Hào và Nguyễn Thị Bích Vân đã dùng tay đánh vào mặt, đầu, tay, chân một số em nhỏ tại lớp học.

Đặc biệt trong ngày 17-10, Nguyễn Thị Hào đã dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, đầu, chân, dùng lược đánh vào tay, vào đỉnh đầu của bé U. (4 tuổi).

Thông tin MỚI trong vụ giáo viên và bảo mẫu nhiều lần hành hạ trẻ khuyết tật - Ảnh 2
Bị can Nguyễn Thị Hào tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Hào và Nguyễn Thị Bích Vân để tiếp tục điều tra vụ án.

