Trước khi mất tích, N. sống cùng bố, nghỉ học từ lớp 9 do hoàn cảnh khó khăn rồi ra Hà Nội, Bắc Ninh làm thuê để phụ giúp gia đình. Ông Ngọc cho biết, khoảng hai tháng trước, N. từng chia sẻ với một người bạn rằng có người “đe dọa” và không cho cô về quê. Thông tin này được gia đình biết lại sau khi sự việc xảy ra, khiến ông càng thêm lo lắng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai, Nghệ An), bố của N.T.Y.N. cho biết gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi được thông báo về thi thể một phụ nữ có nhiều đặc điểm giống con gái mình.

Người bố cho hay khoảng thời gian này, ông đưa mẹ (bà nội của N.) ra Hà Nội khám bệnh. Khi ông gọi điện thông báo, N. từ Bắc Ninh bắt xe lên Hà Nội thăm bà. Tuy nhiên, trong những lần gặp gỡ và nói chuyện với bố, N. không nhắc gì đến việc quen ai hay bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nào.

“Con bé có nhắn cho bạn H. (ở xã Quỳnh Thạch cũ) rằng người đó không cho N. về quê. Sau đó, N. lại nhắn rằng bà nội mất nên mới được cho về. Lúc nghe lại những tin nhắn ấy, lòng tôi đau thắt”, ông Ngọc nói.

“Cháu vẫn bình thường, vẫn hỏi thăm bà và không tâm sự gì với tôi về chuyện tình cảm hay mâu thuẫn với ai. Đến khi xảy ra chuyện, tôi mới biết con từng nói với bạn như vậy...”, ông Ngọc chia sẻ.

Những đoạn tin nhắn giữa một người bạn của N., hé lộ nhiều tình tiết bất thường trước khi cô gái mất tích - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, hai tháng gần đây, N. nghỉ việc để về quê chăm bà nội ốm và dự định xin vào làm công nhân tại khu công nghiệp gần nhà để tiện đỡ đần gia đình. Theo ông Ngọc, con gái có tính cách hiền lành, chăm chỉ, luôn phụ giúp việc nhà và chưa từng có biểu hiện bất thường. N. cũng hay tâm sự muốn yêu người cùng quê để việc qua lại của gia đình được thuận tiện.

Chiều 2/11, hai người lạ xuất hiện trước cổng nhà tìm N. ra nói chuyện, khoảng 30 phút rồi họ rời đi. Tối cùng ngày, N. xin phép bố ra Hà Nội để tiễn một người bạn đi nước ngoài.

Đến 14h30 ngày 3/11, N. bắt xe ghép ra Hà Nội, mang theo rất ít đồ và nói chỉ đi một, hai ngày.

Ông Ngọc nhớ lại, ngày 4/11, N. gọi điện cho bác gái là bà T. (vợ ông C.)., anh trai ông Ngọc nói rằng sẽ ở lại thêm một ngày rồi về. Đến chiều 5/11, em gái của N. gọi điện thì chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Sau đó, N. nhắn lại cho em gái G.H. dòng tin ngắn “Chiều chị về”. Ngay sau tin nhắn này, điện thoại của N. tắt hẳn.

“Tới ngày 6/11, cháu vẫn không trở về như đã hẹn. Gia đình gọi liên tục nhưng đều không liên lạc được”, ông Ngọc cho biết.

Chiều 7/11, ông tiếp tục gọi nhưng N. cũng không nghe máy. Từ đó đến nay, gia đình hoàn toàn mất kết nối với con gái.

Lo lắng điều chẳng lành, gia đình trình báo cơ quan chức năng và chia sẻ thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội.

Nữ sinh trước khi mất tích - Ảnh: VnExpress

Đến ngày 11/11, công an thông báo phát hiện thi thể một phụ nữ bị trói bằng băng dính, bỏ trong túi nilon, trôi trên sông đoạn qua xã Đức Hợp (huyện Kim Động cũ, tỉnh Hưng Yên). Trên cơ thể nạn nhân có hình xăm “19/12/2006”.

Nhận được tin, gia đình lập tức tới Hưng Yên. Bà L.T.H., mẹ ruột N., được lấy mẫu ADN để giám định. Dựa vào nhiều đặc điểm nhận dạng như hình xăm ngày tháng năm sinh, một hình xăm ở vùng hông và màu tóc, gia đình nhận thấy thi thể có nhiều điểm trùng khớp với N..

Theo ông Ngọc, gia đình vẫn phải chờ kết luận giám định ADN và thông báo chính thức từ cơ quan điều tra trước khi đưa thi thể N. về quê lo hậu sự. Tại nhà, người thân đã lập bàn thờ tạm để chờ tin.

“Điều chúng tôi mong nhất là sự thật được làm rõ. Con tôi ra đi như thế nào, vì sao… Tôi chỉ mong cơ quan chức năng điều tra đến nơi đến chốn để con được thanh thản”, ông Ngọc nói.

Ông Ngọc cho biết thêm, hiện gia đình chỉ mong cơ quan chức năng tiếp tục điều tra kỹ lưỡng để làm rõ mọi tình tiết liên quan, trả lại sự thật cho N..