Vừa nhận sổ tiết kiệm 7 tỷ chồng tặng khi biết vợ mang thai, tôi ngã quỵ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy đính kèm

Tâm sự Eva 03/03/2026 16:30

Tôi tìm kiếm những chỗ khám thai uy tín, hỏi bạn bè đã có con kinh nghiệm dưỡng thai. Dù con chỉ mới hình thành bé nhỏ trong bụng nhưng tôi đã háo hức trước tháng ngày con chào đời. Tôi sắp sửa làm mẹ, vợ chồng tôi sắp có niềm hạnh phúc chung to lớn.

Tôi và chồng gặp nhau 3 tháng rồi kết hôn. Dù khá nhanh chóng nhưng tôi thấy thỏa mãn với cuộc hôn nhân này. Quốc có vẻ bề ngoài đẹp trai, gia cảnh giàu có, lại cưng chiều vợ. Dù chỉ hẹn hò vài tháng rồi lấy nhau nhưng khi ở chung chúng tôi chưa từng tranh cãi. Từ quan điểm sống, đến sở thích ăn uống, chuyện gần gũi… vợ chồng tôi đều hòa hợp thoải mái.

Vì thế ai nhìn vào vợ chồng tôi cũng thấy ngưỡng mộ. Họ gọi tôi là cô vợ may mắn, nói chồng tôi là “chồng quốc dân”, là “chồng lý tưởng”. Tôi mỗi ngày đều chìm đắm trong hạnh phúc này. Đến hôm nay khi một đứa trẻ xuất hiện càng khiến hạnh phúc này viên mãn hơn. Gia đình hai bên vui mừng trông ngóng cháu chào đời.

Khi thấy tấm hình que thử thai hai vạch tôi gửi, Hùng lập tức gọi về cho vợ ngay. Giọng anh ấy vui mừng lắm, tôi giả vờ ậm ừ nhưng trong lòng tràn ngập phấn khích. Hùng nôn nóng tới mức muốn trở về nhà với vợ ngay. Nhưng sau khi bị tôi ngăn cản thì anh chỉ nói dịu dàng tối về sẽ chở tôi ra ngoài mua sắm, bảo tôi ở nhà chuẩn bị.

Sau khi cúp máy, tôi dành cả ngày hôm đó để tìm tòi mua sách thai giáo, đọc thông tin nuôi dạy con trên mạng. Tôi tìm kiếm những chỗ khám thai uy tín, hỏi bạn bè đã có con kinh nghiệm dưỡng thai. Dù con chỉ mới hình thành bé nhỏ trong bụng nhưng tôi đã háo hức trước tháng ngày con chào đời. Tôi sắp sửa làm mẹ, vợ chồng tôi sắp có niềm hạnh phúc chung to lớn.

Vừa nhận sổ tiết kiệm 7 tỷ chồng tặng khi biết vợ mang thai, tôi ngã quỵ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy đính kèm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến tối, tôi chuẩn bị ăn mặc xinh đẹp, trang điểm lung linh để chờ chồng về đón đi ra ngoài. Tôi nghĩ đây là một buổi tối vui vẻ, lãng mạn đáng nhớ.

Trước khi đi mua sắm, Hùng đưa tôi vào nhà hàng sang trọng để ăn tối. Sau đó anh đưa tôi đến những cửa hiệu đắt tiền để mua đồ. Từ trang phục cho tôi đến cho con, Hùng đều lựa chọn cẩn thận, mua không tiếc tiền. Tôi nhìn dáng vẻ của anh mà càng thấy hạnh phúc trong lòng.

Khi về nhà, Hùng đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm 7 tỷ khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi biết gia cảnh nhà chồng khá giả, bản thân anh cũng kiếm tiền giỏi, nhưng con số này quá lớn. Tôi chưa hết xúc động thì thấy Hùng đưa cho tôi một tờ giấy kèm theo những câu nói rời rạc:

“Em ơi… chuyện này… trước sau gì anh cũng phải nói với em… thôi thì… giờ để em biết. Đây là số tiền anh gửi em với con sau này… anh…”

Anh chưa nói hết câu mà tôi đã thấy bất an hoang mang. Anh cứ ấp úng khiến lòng tôi như lửa đốt, rốt cuộc anh đã giấu tôi chuyện gì? Chồng ngoại tình hay anh đã có con riêng bên ngoài?

Đến khi thấy tờ giấy chồng đưa thì tôi cứng đờ bất ngờ, đó là giấy ly hôn. Hùng nói:

“Anh có lỗi với em, em có thể không tha thứ cho anh. Nhưng anh sống thật sự rất mệt mỏi. Anh chỉ cố gắng lấy vợ, sinh con để làm tròn trách nhiệm với cha mẹ. Chỉ cần anh có một đứa con thì họ sẽ không cản anh sống là chính mình nữa. Dù sống với em anh rất hạnh phúc nhưng đó không phải con người thật của anh. Anh sẽ lo cho em và con suốt đời, chỉ mong em cho anh được tự do vì có người vẫn đang đợi anh”.

Tôi bàng hoàng nghe những gì chồng nói. Hóa ra trong lòng chồng tôi đã có một người khác. Hóa ra anh chỉ sống với tôi vì mục đích muốn có một đứa con để cha mẹ vui lòng. Tôi thấy mình bị phản bội, bị chồng và gia đình chồng lừa gạt. Tôi đau khổ lắm, tôi phải làm sao đây?

Cứ ngỡ là nữ chính phim Hàn khi yêu trai hư, gái xinh "tỉnh mộng" ngay lập tức sau lần về nhà đột xuất

Cứ ngỡ là nữ chính phim Hàn khi yêu trai hư, gái xinh "tỉnh mộng" ngay lập tức sau lần về nhà đột xuất

Chồng cũ của chị sau ly hôn thì phủi hết trách nhiệm chăm con, bỏ đi cùng người đàn bà khác. Chị bảo với tôi vậy càng tốt, chị cũng chẳng muốn con dính dáng gì đến người đàn ông đó cả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
NÓNG: Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên hơn 20 người

NÓNG: Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên hơn 20 người

Đời sống 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp viên mãn nhất năm 2026, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên như ý, hưởng trọn phúc khí Trời ban

Chúc mừng 3 con giáp viên mãn nhất năm 2026, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên như ý, hưởng trọn phúc khí Trời ban

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Vừa nhận sổ tiết kiệm 7 tỷ chồng tặng khi biết vợ mang thai, tôi ngã quỵ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy đính kèm

Vừa nhận sổ tiết kiệm 7 tỷ chồng tặng khi biết vợ mang thai, tôi ngã quỵ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy đính kèm

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Một người mất thị lực sau khi đi ngang qua nơi pháo nổ

Một người mất thị lực sau khi đi ngang qua nơi pháo nổ

Sức khỏe 1 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi chơi ở trường mầm non

Bé trai 8 tuổi nghi bị điện giật tử vong khi chơi ở trường mầm non

Đời sống 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời phát hiện "nguồn gốc" số tiền khiến tình nghĩa vợ chồng tan nát

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời phát hiện "nguồn gốc" số tiền khiến tình nghĩa vợ chồng tan nát

Cứ ngỡ là nữ chính phim Hàn khi yêu trai hư, gái xinh "tỉnh mộng" ngay lập tức sau lần về nhà đột xuất

Cứ ngỡ là nữ chính phim Hàn khi yêu trai hư, gái xinh "tỉnh mộng" ngay lập tức sau lần về nhà đột xuất

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Bất chấp gia đình cấm cản để dọn đến sống cùng "người tình già", cô gái trẻ nhận cái kết tê tái

Bất chấp gia đình cấm cản để dọn đến sống cùng "người tình già", cô gái trẻ nhận cái kết tê tái

Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng