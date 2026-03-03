Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời phát hiện 'nguồn gốc' số tiền khiến tình nghĩa vợ chồng tan nát

Tâm sự Eva 03/03/2026 13:25

Ban đầu tôi nghĩ chắc có gì nhầm lẫn vì chồng tôi đã mất. Nhưng khi hỏi bên giao hàng thì họ cam đoan thông tin hoàn toàn chính xác. Tôi bèn xin tên người gửi nhưng cũng không liên lạc được.

Tôi và chồng lấy nhau 7 năm, có hai con xinh xắn. Chồng tôi là lãnh đạo trong công ty nên bận rộn và không có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng tôi chưa từng thở than hay trách móc chồng. Tôi còn tình nguyện ở nhà làm nội trợ để anh yên tâm lo cho sự nghiệp.

Dù tôi nghe nhiều người nói phụ nữ lấy chồng thì nên có công việc riêng, đừng suốt ngày ở nhà sẽ khiến chồng thấy chán. Nhưng tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó, để rồi phải chịu cảnh hối hận khôn cùng.

 

Chuyện không may xảy ra với gia đình tôi, chồng tôi bị tan nạn và qua đời. Tôi không đến kịp giây phút anh trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Biến cố quá bất ngờ khiến tôi không trụ vững.

Sau khi chồng qua đời, tôi được nhận tiền bảo hiểm và đã gửi hết vào tài khoản tiết kiệm để cho con cái sau này. Tôi rất nhiều năm chỉ ở nhà nuôi con nên giờ khó khăn tìm việc kiếm tiền. Mấy tháng gần đây tôi thấy một chuyện rất lạ. Từ ngày chồng qua đời, những gì chồng để lại tôi đều giữ. Vậy mà mấy tháng nay tôi luôn nhận được khoảng tiền 7 triệu hàng tháng. Tiền được để trong phong bì với tên người gửi là chồng tôi.

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời phát hiện 'nguồn gốc' số tiền khiến tình nghĩa vợ chồng tan nát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi nghĩ chắc có gì nhầm lẫn vì chồng tôi đã mất. Nhưng khi hỏi bên giao hàng thì họ cam đoan thông tin hoàn toàn chính xác. Tôi bèn xin tên người gửi nhưng cũng không liên lạc được. Tôi thắc mắc không biết ai là người giúp mẹ con tôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. Tôi xin bên giao hàng địa chỉ người gửi rồi đến tìm. Đó là một căn nhà sang trọng xa xỉ.

Quyết tâm biết được sự thật, tôi lấy một số lạ gọi vào số của người ấy. Tôi nói dối mình là người đến gửi hàng. Một người phụ nữ bước ra mở cửa cho tôi, và khi thấy tôi thì cô ấy sửng sốt lùi bước.

Cuối cùng, người phụ nữ ấy đành để tôi vào nhà nói chuyện. Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng đã quen chồng tôi suốt mấy năm. Chồng tôi giúp cô ấy mua nhà, chu cấp tiền hàng tháng, mở cửa hàng kinh doanh. Đến khi chồng qua đời thì cô ấy biết tình trạng mẹ con tôi nên cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho chúng tôi.

Tôi đã để chồng nuôi suốt thời gian qua, chắc có lẽ đó là lý do chồng ngoại tình với người phụ nữ khác. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và khéo léo hơn tôi. Họ đã qua lại một thời gian dài mà tôi không hề hay biết. Tôi đau đớn vô cùng vì bị phản bội suốt nhiều năm. Đến khi chồng không còn tôi mới phát hiện, tôi thấy hận chồng thấu xương.

Nhân tình của chồng hứa sẽ chu cấp cho con của tôi hết khả năng. Liệu tôi có nên nhận lời giúp đỡ này không?

Cứ ngỡ là nữ chính phim Hàn khi yêu trai hư, gái xinh "tỉnh mộng" ngay lập tức sau lần về nhà đột xuất

Cứ ngỡ là nữ chính phim Hàn khi yêu trai hư, gái xinh "tỉnh mộng" ngay lập tức sau lần về nhà đột xuất

Chồng cũ của chị sau ly hôn thì phủi hết trách nhiệm chăm con, bỏ đi cùng người đàn bà khác. Chị bảo với tôi vậy càng tốt, chị cũng chẳng muốn con dính dáng gì đến người đàn ông đó cả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu

Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu

Sao quốc tế 34 phút trước
Diễn viên AI Trung Quốc 'gây choáng' vì khó phân biệt với người thật

Diễn viên AI Trung Quốc 'gây choáng' vì khó phân biệt với người thật

Sao quốc tế 38 phút trước
Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Đời sống 45 phút trước
Không phải tình yêu thương, lý do chồng keo kiệt mua cả chục con gấu bông khiến tôi sởn da gà khi lén kiểm tra

Không phải tình yêu thương, lý do chồng keo kiệt mua cả chục con gấu bông khiến tôi sởn da gà khi lén kiểm tra

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Vận động viên cầu lông TP.HCM đột ngột qua đời ở tuổi 23: Tiết lộ ước nguyện cuối cùng

Vận động viên cầu lông TP.HCM đột ngột qua đời ở tuổi 23: Tiết lộ ước nguyện cuối cùng

Tin tức giải trí 49 phút trước
Trong tháng 2, 3 âm lịch, 3 con giáp Thiên thời Địa lợi, gặp vận vàng son, vô cùng may mắn, gánh tiền bạc tỷ, hỷ sự liên tục kéo đến

Trong tháng 2, 3 âm lịch, 3 con giáp Thiên thời Địa lợi, gặp vận vàng son, vô cùng may mắn, gánh tiền bạc tỷ, hỷ sự liên tục kéo đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Con gái đi học về kể bạn cùng lớp "giống con như đúc", tôi âm thầm theo dõi thì phát hiện bí mật bị che giấu suốt 6 năm

Con gái đi học về kể bạn cùng lớp "giống con như đúc", tôi âm thầm theo dõi thì phát hiện bí mật bị che giấu suốt 6 năm

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Cầm kết quả ADN cháu nội trùng huyết nhưng con trai không phải cha, mẹ chồng ngã quỵ khi biết "tác giả" thực sự

Cầm kết quả ADN cháu nội trùng huyết nhưng con trai không phải cha, mẹ chồng ngã quỵ khi biết "tác giả" thực sự

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Danh tính tài xế ô tô bán tải chèn xe máy làm 3 người ngã xuống đường ở Hà Nội

Danh tính tài xế ô tô bán tải chèn xe máy làm 3 người ngã xuống đường ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời phát hiện "nguồn gốc" số tiền khiến tình nghĩa vợ chồng tan nát

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời phát hiện "nguồn gốc" số tiền khiến tình nghĩa vợ chồng tan nát

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứ ngỡ là nữ chính phim Hàn khi yêu trai hư, gái xinh "tỉnh mộng" ngay lập tức sau lần về nhà đột xuất

Cứ ngỡ là nữ chính phim Hàn khi yêu trai hư, gái xinh "tỉnh mộng" ngay lập tức sau lần về nhà đột xuất

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Nửa đêm đi tiệc về gặp bóng người "lù lù" trong bóng tối, tôi suýt ngất khi bật đèn nhận ra gương mặt ấy

Bất chấp gia đình cấm cản để dọn đến sống cùng "người tình già", cô gái trẻ nhận cái kết tê tái

Bất chấp gia đình cấm cản để dọn đến sống cùng "người tình già", cô gái trẻ nhận cái kết tê tái

Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Con riêng của chồng làm vỡ kính chục triệu, tôi vừa mở miệng trách mắng thì một người lao tới tiết lộ bí mật động trời

Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Sống trong sợ hãi sau một lần "vui vẻ" với tình trẻ: Khi phi công hóa kẻ bám đuôi điên cuồng

Cái bạt tai "trời giáng" của chồng đã đánh thức bản năng và giúp tôi thay đổi cuộc đời trong nháy mắt

Cái bạt tai "trời giáng" của chồng đã đánh thức bản năng và giúp tôi thay đổi cuộc đời trong nháy mắt