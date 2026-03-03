Tự làm nước sốt hủ tiếu trộn tại nhà: Cực dễ, cực nhanh, ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu

Hủ tiếu trộn vốn là thức quà bình dị của người Việt, nhưng để nâng tầm món ăn này thành một tác phẩm nghệ thuật vị giác thì cần có 'chìa khóa' riêng. Đằng sau những sợi bánh dai ngon là một công thức bí truyền, giúp đánh thức mọi giác quan và tạo nên sức hút khó cưỡng cho bát hủ tiếu mỗi khi lên mâm.

Nguyên liệu sốt trộn hủ tiếu khô cho 4 người

- Thịt xay 300 gr

- Cà rốt băm 2 muỗng canh

- Nấm mèo băm 2 muỗng canh

- Tỏi băm 1 muỗng canh

- Đầu hành cắt nhỏ 1 muỗng canh

- Hành tím băm 1 muỗng canh

- Bột bắp 1 muỗng canh

- Nước tương 8 muỗng canh

- Tương đen 4 muỗng canh

- Tương ớt 4 muỗng canh

- Tiêu xay 1/2 muỗng cà phê

- Dầu ăn 2 muỗng canh

- Gia vị thông dụng 1 ít

(Đường/ bột ngọt/ hạt nêm/ tiêu xay)

Cách chế biến

1. Pha nước sốt

Bạn cho vào tô 4 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 8 muỗng canh nước tương, 4 muỗng canh tương đen, 4 muỗng canh tương ớt, 400ml nước, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay rồi đảo đều.

2. Nấu nước sốt

Bắc chảo lên bếp mở lửa vừa, đợi chảo nóng bạn thêm 2 muỗng canh dầu ăn rồi phi thơm hành tím băm, tỏi băm và đầu hành băm.

Khi hành đã thơm, bạn thêm thịt heo xay vào xào khoảng 3 phút rồi thêm cà rốt băm, nấm mèo băm vào xào thêm 1 phút.

Tiếp đó bạn cho hỗn hợp sốt đã pha ở trên vào, nấu sôi thêm 5 phút rồi cho hỗn hợp 1 muỗng canh bột bắp, 2 muỗng canh nước lọc vào đảo đều tới khi thấy hơi sệt thì nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.

3. Thành phẩm

Khi ăn bạn trụng sẵn hủ tiếu, rồi thêm sốt trộn hũ tiếu và trộn đều. Sợi hủ tiếu mềm thơm thấm vị sốt vừa ăn rất ngon miệng, đảm bảo cả nhà sẽ thích mê món này!

Nguồn: FB Lana Lee (ST)

