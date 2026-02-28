Chẳng cần đi xa, có ngay cơm gà Hội An tại nhà ngon đúng điệu chỉ với vài bước đơn giản

- 1/2 củ hành tây

- 2 củ tỏi

- Rau răm

- 1/2 quả đu đủ.

- 1 củ cà rốt

- Muối, đường, tiêu, nước mắm, dầu ăn, nghệ.

Cách làm:

- Gà rửa sạch cho vào nồi nước lạnh cho thêm 2 củ hành khô, 1 nhánh nghệ luộc để tạo mầu cho gà vàng, sau dùng nước luộc gà nấu cơm sẽ cho mầu vàng óng đặc trưng riêng của món cơm gà Hội An.

- Phi thơm hành tỏi sau đó cho gạo đã vo sạch vào đảo cho săn lại rồi cho chút nước luộc gà vào thay vì cho nước lã để nấu cơm ta dùng nước luộc gà để nấu cơm. Để cơm đậm vị các chị cho thêm chút bột canh (lưu ý chỉ 1 ít không cơm lại mặn)

- Lòng mề gà làm sạch thái vừa ăn sau đó đun một nồi nước nhỏ sôi cho lòng mề chần qua cho hết mùi hôi của lòng, sau đó phi hành thơm cho lòng mề đã chần vào xào xong cho gia vị vừa ăn và cho nước luộc gà ngập lòng mề, cho bếp lửa nhỏ hầm để lấy nước mạ dưới cơm.

- Thịt gà sau khi luộc xong các chị có thể lọc thái vừa ăn hoặc xé phay. Thịt gà 1 phần để ăn cùng cơm và 1 phần để trộn nộm đu đủ gà xé phay.

- Đu đủ cà rốt mua về rửa sạch bào sợi (các chị lưu ý bào sợi to ăn sẽ giòn ngon hơn) hành tây thái sau đó ngâm vào nước đá lạnh để loại bỏ mùi hăng của hành và làm cho hành giòn hơn.

- Sau khi sơ chế xong đồ làm nộm các chị cho đu đủ cùng cà rốt bào sợi vào âu rồi cho chút muối vào đảo đều cho ngấm và cũng để cho đu đủ, cà rốt ra nước, sau đó gạn nước đi rồi cho thịt gà và hành tây vào cùng với dấm, đường trộn vừa ăn, cuối cùng bầy ra đĩa cho thêm ít rau răm là được đĩa nộm chuẩn bài. Cuối cùng bày ra đĩa rồi thưởng thức thôi.

Chúc mọi người thành công với món cơm gà Hội An!

Nguồn: FB Nguyễn Hồng Thúy